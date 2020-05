Riik tõrjub tänavu karuputke enam kui 2000 hektaril

Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et karuputke ohtlike võõrliikide enam kui kümnendi pikkune tõrje on olnud tulemuslik. Kui seitse-kaheksa aastat tagasi tahtis Sosnovski karuputk näiteks Türi vallas kogu Kahala küla enda alla matta, siis praegu seal enam karuputke taimi näha pole.

"Me oleme levikule saanud sellise piiri peale, et ta levib väga vähesel määral veel. Ja kui nüüd vaadata pindala, siis me oleme kaardistanud üle Eesti seda 2800 hektarit kokku ja sellest üle 600 hektari on juba hävinud. Hankes, kus me tellime tõrjetöö, on kindlasti kolmandik sellised alad, kus on üksikud taimed või ei ole enam mitte midagi," selgitas Vunk.

Karuputk on laiutama hakanud ka Põhja-Sakala vallas Lahmuse külas mahajäetud loomalauda ümber.

"Me ootame kindlasti inimestelt teavet, kui neil kuskil kasvab karuputk kas endal või nad teavad, kus seda on. Ükskikud taimed on täiesti ohutu ka ise välja kaevata. Aga kui ikkagi inimene ei jõua, ei julge või seda tööd on palju, siis on võimalik riiklikku tõrjesse lisada lepingule juurde, et riik tuleb ja aitab ära tõrjuda," rääkis Vunk.

Tänavu on karuputke tõrje lepinguid sõlmitud 310 000 euro eest. Tööd jagub kolmeks aastaks, kuid praegu on veel võimalik uute kasvukohtade lisandumisel lepingumahtu suuredada viiendiklu võrra.

Tõhusaim moodus karuputkest lahti saada on taimed välja kaevata. Praegu on õige aeg sellega alustada, sest taimed pole veel liiga suured. Vältida tuleb taimemahla silma ja nahale sattumist.