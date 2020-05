Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam kinnitas Lääne Elule Lihula Südamekodu töötaja positiivset koroonaproovi. "Väidetavalt pole ta hoolealustega kokku puutunud pärast 29. aprilli," ütles Juhkam.

"Töötajal, kelle puhul Covid-19 positiivne test äsja tuvastati, ei ole mais kontakte Lihula Südamekodu elanikega olnud," ütles Südamekodude juhataja Martin Kukk esmaspäeval Lääne Elule.

Kukele teadaolevalt on kõigi teiste elanike ja töötajate tervis korras.

Juhkami sõnul on nakkuse päritolu ebaselge - kas juhtus see hoolealusega Tallinnas käies või oli mingeid teisi kontakte. Birnbaum ütles, et ei tea, kust ta võis viiruse saada, sest ainus koht, kus on käinud, on toidupood.