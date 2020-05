Esimene rohelist i-tähte kandev turismiinfopunkt avati 1992. aastal Otepääl. Tänaseks on neist saanud terve võrgustik, mida riik pisitasa toetab. Kolmteist turismiinfokeskust saavad EAS-ilt aastas üle 10 000 euro ja neli suuremat külastuskeskust 35 000 eurot.

Koos rahaga pani riik ka reeglid kaasa. Suveperioodil ehk mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani tuleb infokeskus avada seitsmel päeval nädalas. Aga nüüd plaanib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium reegleid lõdvendada. Edaspidi piisaks, kui turismiinfokeskus oleks avatud viis päeva nädalas. EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik rääkis, et koroonaviirus andis pikalt mõeldud muudatusele ainult hoogu juurde.

"Sellises olukorras, kus me praegu oleme, ei ole enam mõistlik naelutada inimesi laua taha ootama inimesi, kuivõrd saaksime neid inimesi ära kasutada hoopis kasulikumal moel. On see siis kriisiolukorras ettevõtete nõustamine või on see online-materjalide täiendamine, näiteks Puhka Eestis andmebaaside täiendamine."

Veel 2015. aastal käis turismiinfokeskustes 152 000 inimest, läinud aastal 23 000 inimest vähem.

"Turismiinfokeskuste enda soov on mitte olla avatud nii palju. Ja me ilmselt näeme ka, et seda määrust hakatakse rakendama. Pigem olla avatud nädalavahetuseti ja võib-olla nädalavahetuse poole peal, aga võib-olla ei ole tõesti põhjust olla avatud esmaspäeval ja teisipäeval."

Läänemaa turismijuht Annika Mändla räägib, et üsna tüüpiline turismiinfokeskuse külastaja on välismaalane, kes ööbib Tallinnas ja soovib Haapsalus ühe toreda päeva veeta.

"Tegelikult on väga suur osa neid, kes pole üldse eeltööd teinud. Võib-olla mõni on lugenud, et meil on linnus, aga siis nad küsivad, mida me veel soovitame, kuhu me sööma soovitame minna."

Annika Mändla usub, et mõnes Eesti kandis võib reeglilõdvendust tõesti tarvis minna, aga mitte Haapsalus. Sealset turismiinfokeskust külastab suvekuu jooksul 3000 inimest.

"Mina tunnen, et kui suvehooajal oleks meil mõnel päeval turismiinfokeskus kinni, siis me justkui annaks selle signaali omalt poolt, et nendel päevadel ei ole siin midagi teha või nendel päevadel ei ole siia inimesed oodatud."

"See turist võib olla seal ka südaöösel. Kuid kõikidele eranditele ei ole ka mõistlik vastu tulla. Siinkohal on turismiinfopunktid andnud edasi veebiaadressid, lingid, kust saaks infot lähemalt. Kindlasti annab infot panna ka nende akende ja ukse peale. Turist ei pruugi jääda sugugi hätta. Eks see elu käib onlines. Seda näitavad meile nii mõnigi uurimus ja tavaline praktika, et online aitab ennekõike," ütles Lepik EAS-ist.

Viljandi avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull ütles, et internet on kahtlemata kasulik, kuid sõltumata nädalapäevast leiavad inimesed tee ka turismiinfokeskusesse. Paljudele on see esimene koht Viljandis.

"Sealt saadakse esmane informatsioon selle kohta, kuhu sööma minna, kas on võimalus bussitransporti kasutades jõuda Soomaa rahvusparki, kui kaugele jäävad matkarajad ja nii edasi. Infopunkti külastades on inimesed saanud kindlasti endale ka paberkandjal informatsiooni näpu vahele, et ise toredasti edasi liikuda. Ma ei ole väga kindel, et üks tore eakate paar Rootsist või Saksamaalt tahaks Viljandi linnas, ninapidi telefonis, ringi jalutada."

Viljandi turismiinfokeskust külastab aasta aastalt üha rohkem inimesi. Sama lugu on Tartus. Sealne turundusjuht Helen Kalberg ütleb samas, et reeglite lõdvemakslaskmine on mõistlik. Kui kusagil kliente üha vähemaks jääb, pole Kalbergi sõnul mõtet ka uksi lahti sundida. Tartus arutatakse hooaja plaane tuleval nädalal.

"Praegune seiskoht on see, et me oluliselt aegu ei muuda. Erinevus varasema aastaga saab kindlasi olema, et pühad on kinni. Kui me räägime 24. juunist või 20. augustist," sõnas Kalberg.

Ta märkis, et tööd kohalike turismiväärtuste internetis tutvustamisega on külastuskeskuse töötajatel koroonaajal tublisti juurde tulnud. Ettevõtjad on aktiivsemad ja vajavad rohkem abi. Aga internetitöö jaoks ei pea külastuskeskuse uksi kinni panema.

"Kuna seda nad teevad samuti kontorist, siis sama hästi nad võivad ka selle kliendi ära teenindada, kui keegi sinna satub."