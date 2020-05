"Turism on ilmselt vastakuti kaasaja kõige rängemate katsumustega," ütles peaminister Edouard Philippe pressikonverentsil. "Kuna turism on Prantsuse majanduse üks kroonijuveele, on selle päästmine riiklik prioriteet," lisas ta.

Prantsusmaad külastas valitsuse andmete kohaselt eelmisel aastal 90 miljonit turisti, millega see oli maailma kõige enam külastatud riik. Turism annab kaheksa protsenti Prantsusmaa 2,3 triljoni euro suurusest majanduse kogutoodangust.

"See nii prantslaslik elunautimine, mis on meie identiteedi südames - kokkusaamised, ühised söömaajad, vestlused - sattusid esmalt ohtu karantiini tõttu ning nüüd ka piirangute leevendamise ajal," ütles Philippe.

Prantsuse peaministri sõnul on valitsuse eesmärk ajal, kui 95 protsenti hotellidest on suletud, hoida ära pankrotid ja töökohtade kaotus. Selleks kompenseerib valitsus ettevõtetele 70 protsenti töötajate palkadest, kes on saadetud koju ning seda tehakse vähemalt septembri lõpuni.

Prantsuse peaminister püüdis kodanikke veenda, et suvine puhkustehooaeg ei jää ära ning inimestel on endiselt võimalik suve teises pooles riigi kuulsatesse randadesse sõita.