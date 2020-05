Uue piiri väljaehitamist alustatakse lõigust, mis kulgeb Eesti-Vene-Läti piiri kokkupuutepunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Siseminister Mart Helme (EKRE) sõnul osales piirilõigu ehituse hankel päris mitu pakkujat.

"Merko eelis oli see, et nende pakkumus oli väga realistlik ja nägi ette ka kohalike ettevõtete kaasamist allhanke korras. Nad ei pakkunud üle ka hinnas. Oli selliseid, kelle hind oli selgelt ebarealistlik, liiga madal, lihtsalt ei olnud võimalik, et sellise hinnaga selist keerulist objekti ehitada," rääkis Helme.

Merko juht Ivo Volkov tõdes, et praegusel ajal on sellise tellimuse saamine ettevõttele väga oluline, kuid kindlasti pole tegu lihtsa objektiga.

"Maastik on keeruline, pakub kõike kenast kuivast pinnasest kuni sügava sooni. Igale poole on vaja rajada pidav piiritaristu, milleks on piirdeaed ja sõidukitega läbitav tee. Ehitusprotsessi käigus peavad meie töötajad ja alltöövõtjate töötajad kinni pidama seatud reeglitest, Venemaa poolele ei tohi sattuda, piiri ei tohi rikkuda töö käigus. Töö korraldamist saab olema üksjagu," ütles Volkov.

Kokku on 135 kilomeetri pikkusel maismaapiiril 11 lõiku, millest leping puudutas kolme esimest. Järgmise kolme lõigu ehitushange kuulutatakse välja lähikuudel.

"Aeg läheb edasi ja kui me töötame projektiga, mis on juba aastaid vana, siis me me peame ka üht-teist ümber projekteerima, sest tehnoloogia areneb. Soo peale paigaldatud pontoonid ja sinna juurde käiv areneb väga kiiresti, nii et kindlasti osalt peame ümber projekteerima oma piiri ehituse taristut," selgitas PPA peadirektor Elmar Vaher.

Esimese lõigu esitus algab suvel ning peaks valmima umbes kolme aastaga.