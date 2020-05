Kas nakatumised haiglas toimusid korraga või iga natukese aja tagant andis meditsiinitöötaja või patsient positiivse koroonaproovi?

Positiivse koroonaproovi andsid töötajad ja ka patsiendid nendes osakondades, kus oli juhtunud koroonapatsient. Koroonaviirus on selline, mida esialgu kohe ära ei tunne, et sümptomid on seotud selle viirusega. Epideemia alguses oli meil üks patsient siseosakonnas sees, seal olid patsientidel ja personalil nakkused.

Nakkuskliinikus on meil koroonahaigeid palju olnud ja ka seal on olnud personali nakatumist. Me ei võta haiglasse ühtegi patsienti praegu, kellel me koroonaanalüüsi ei tee ja haiglasse tavalisse aktiivraviosakonda saab see patsient, kelle koroonaviiruse tulemus on negatiivne. Kui patsient annab täna negatiivse tulemuse, viime ta tavaosakonda ja kahe-kolme päeva pärast on ta osakonnas positiivne, siis see tähendab, et patsient on haiglasse tulnud inkubatsiooniperioodi ajal, mida me ei oska ette arvata. Siis ongi patsient osakonnas ja ta on positiivne, seal on ka tervishoiutöötajad ja teised patsiendid.

Meie ülesanne on siis kiiresti patsient isoleerida, osakond puhastada ja osakonnas töötavad arstid-õed lähevad karantiini ja kohe koju. Jälgime neid, testime neid, kes haigestuvad. Tööle tulles teeme kindlaks, et neil ei ole koroonanakkust. See on ülemaailmne probleem, et koroonaviirus ei ole meil täpselt teada ja seetõttu peamegi olema hästi ettevaatlikud kuid. Nagu näeme, meie haiglasse on sattunud tavaosakonda ka peale negatiivse testi andmist.

Märkisite, et haigestumiste ajavahemik oli 12. märts kuni 5. mai. Kas see tähendab, et viimase kaheksa päeva jooksul on haiglas võetud proovid olnud negatiivsed? Et võib rõõmustada?

Meie personalist viimane nakatuja oli 7. mail, et rohkem ei ole olnud, aga positiivseid patsiente on meil nakkuskliinikus veel olemas. Igapäevaselt rõhutame personalile isikukaitsevahendite korrektset kasutamist ja seda meie personal ka teeb. Anname endast parima.

Palju teil praegu kokku patsiente haiglas on?

Tänahommikust seisu ei ole üle lugenud. Haiglas on need patsiendid, kes vajavad erakorralist ravi ja need patsiendid on meil paljudes osakondades. Need on patsiendid, kelle haiglasse toob kiirabi ja need on patsiendid, kes pöörduvad ise erakorralise meditsiini osakonda. Haiglaravi ei saa edasi lükata.

Kas kõikidelt patsientidelt, kes ei ole toonud koroonakahtlusega teie nakkuskliinikusse, kas neil võetakse ka igapäevaselt proove?

Nakkuskliinikus isoleeritakse kõik patsiendid niikuinii omaette palatitesse. Kui nad tulevad haiglasse koroonakahtluses, kindlasti testitakse neid koroonaviiruse vastu. Kõik patsiendid, kes lähevad praegu teistesse osakondadesse, olgu see erakorralise kirurgia osakond, siseteraapia-, kardioloogia- või neuroloogiaosakond, neilt kõigilt võetakse enne koroonaanalüüs. Nad on spetsiaalses osakonnas, kus nad viibivad nii kaua, kuni analüüsivastus on teada. Ja kui see on negatiivne, alles siis saavad nad oma eriala aktiivraviosakonda.

Nagu te enne ütlesite, siis ilmselt ongi asjad juhtunud nii, et inimene on tulnud haiglasse ja te olete teinud testi, mis on negatiivne. Siis ta läheb tavaosakonda ja seal selgub hiljem, et ta ikkagi on positiivne. Seda test varem lihtsalt ei näita. Neid patsiente, kes on nädal aega juba sees olnud, neid igaks juhuks te uuesti ei testi?

Uuesti kõiki patsiente tõesti ei testi. Aga näiteks esimene patsient, kes osutus koroonahaigeks, oli teraapiaosakonnas. Patsient pöördus kaebustega, et tal oli kaks kuud olnud palavikutõusud. Kas keegi oskas koroona peale mõelda? Ja see oli ka eriolukorra täitsa alguses.

Millised osakonnad on praegu siis isoleeritud? Kas on veel mõni osakond, kus on veel tavarežiim ja ei ole isolatsiooni?

Kõik osakonnad, peale ühe kirurgiaosakonna, on praegu tööl. Üks kirurgiaosakond, kus viimati mainitud patsient andis teisel või kolmandal päeval haiglas olles peale negatiivse analüüsi andmist kordusanalüüsil positiivse tulemuse, see osakond on karantiinis. Kui töötajad rohkem ei haigestu, siis selle nädala lõpuga ka karantiin lõpeb.

Plaanilise raviga saate ilmselt tänu sellele alustada hiljem? Ega te ei oska öelda, millal?

Jah, siis kui terviseamet oma menetluse lõpetab.

Ja nad ei ole öelnud, kaua see aega võtab?

Meie peame nende poolt esitatud küsimustele vastama 18. maiks ja siis vaatame, kuidas otsus tuleb nende poolt. Aga selge on see, et see on üks suur koostöö terviseametiga.

Kas arstid on väga suure pinge all praeguses olukorras?

Noh, kuidas seda öelda. Terve eriolukord on arstide jaoks väga tõsine, nad on väsinud sellest, pinge on olnud väga suur ja arstid tahaksid tööd teha, mida nad praegu teha ei saa.

Terviseamet soovitas kolmapäeval haiglasisese koroonaviiruse leviku tõttu Lääne-Tallinna keskhaiglal patsientide ohutuse tagamiseks plaanilise ravi alustamist edasi lükata. Ühtlasi uurib amet muu hulgas isikukaitsevahendite kasutamist haiglas.