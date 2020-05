Euroopa ravimiamet: koroonavaktsiin valmib aasta pärast

"Kui kõik laabub plaanipäraselt, on olemas võimalus, et aasta pärast on mõned vaktsiinid valmis heakskiidu saamiseks," ütles EMA bioloogiliste terviseohtude ja vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri pressikonverentsil.

Cavaleri rõhutas, et nii läheb tõesti ainult parimal juhul. "Me ju teame, et kõik vaktsiinid ei saa heakskiitu ja ette võib tulla viivitusi," märkis ta.

Euroopa ravimiameti hinnangul on WHO väide, ei pruugi kunagi kaduda, sest vaktsiini ei suudeta välja töötada, liiga pessimistlik.

"Kuigi hinnangut on veel liiga vara anda, näen, et võime põhjendatult uskuda, et vaktsiinid töötatakse välja. Oleksin väga üllatunud, kui COVID-19 haiguse vastu ei leitaks vaktsiini," märkis Cavaleri.