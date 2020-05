Tatter: 2+2 reeglit ühistranspordis igal hetkel täita pole võimalik

Kui kommertsliinide bussides nõutaks alati 2+2 reeglit, tähendaks see, et neid liine ei avataks ja riik ise peab panema need liinid käima, mis oleks väga kulukas, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter "Vikerhommikus".

Tatter selgitas, et 60 protsenti veomahust on praegu riigi doteeritavad liinid ja 40 protsenti kommertsliinid, mis elatuvad ainult piletitulust.

"Küsimus on selles, kuidas käivituvad kommertsliinid oludes, kus tasuvus liini avada on 50 protsenti täituvuse juures. Kui me nõuame 2+2 reeglit, tähendaks seda, et nad neid liine ei ava ja riik peab tulema oma rahakotiga neid liine käima panema, kus inimestel liikuda vaja ja see oleks väga kulukas."

"Ühistranspordis 2+2 reegel kehtib, v.a kui seda pole võimalik mõistlikult tagada ja sama loogika kehtib ka edaspidi. Mask saab olema normiks vabatahtlikult, aga võib olla tulevikus ka kohustuslikult. Aga oleme reaalsed, 2+2 reeglit ühistranspordis igal hetkel täita pole võimalik," sõnas Tatter.

Tatter lisas, et kui seda mõistlikkuse printsiipi poleks, siis politsei, kes 2+2 nõuet järgib, peaks piltlikult öeldes bussi minema ja inimesed sealt välja viskama.

"2+2 reegel on adresseeritud inimeste, mitte vedajate käitumisele. See asi läheks absurdiks. Me peame õppima selle viirusega koos elama ja see tähendab seda, et ühistransporti minnes on mõistlik maskid ette panna."

Kui kolme Balti riigi ühistel vedudel plaanitakse maskid teha kohustuslikuks, siis siseliinidel on maskide kandmine ühistranspordis vabatahtlik.

"Küsimus ei ole ainult selles, et eriolukorra alul polnud maskide kättesaadavus piisav, vaid ka nende hind polnud kõigile kättesaadav. Muidugi võib vedaja seada veotingimuse, et veetakse ainult maskidega inimesi."

Lisaks tõi Tatter välja, et kui president peaks hädaolukorra seaduse välja kuulutama ja terviseamet saab sellega õigusi juurde, siis täiendavate riskide korral kuulutavad nad siseliinidel maskid kohustuslikuks.

"Terviseamet on töötanud välja esimesed juhised ühistranspordile ja seal on kavandatud vabatahtlikku maskide kandmist. Kui olukord peaks minema hullemaks, siis võivad soovituslikest saada kohustuslikud juhised."

Mis puudutab desovahendeid ühistranspordis, siis on need Tatteri sõnul mõistlik võtta kasutusele pikematel ja väheste peatustega liinidel.