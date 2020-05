Eriolukorra aegne tasuta bussisõit Harju-, Rapla- ja Pärnumaal lõpeb

Eestis on kolm maakonda, kus pole tasuta ühistransporti. Seni oma sõidu eest maksma pidanud Harju-, Rapla- ja Pärnumaa rahvas said kaks kuud tasuta sõita tänu koroonaviirusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäeval võetakse punased lindid maha ja alates esmaspäevast tuleb taas hakata sõidu eest maksma.

"Eelkõige oli see mõeldud selleks, et tagada bussijuhtide ohutus. Et bussijuhid ei puutuks võimalike sõitjatega kokku või puutuks minimaalselt, siis sõitjad ei saanud bussijuhile lähemale, kui tulid poole bussi pealt sisse ja samuti läksid välja," selgitas Harjumaa ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo.

Bussijuhtide kaitseks oli salongi esiosa reisijatele suletud ning sõitjaid esiuksest sisse ei lastud. Aga just seal asub validaator. Ka ei müünud juhid eriolukorra ajal pileteid.

"Me arutasime natukene seda ka, kuidas täita 2+2 nõuet. Me jõudsime järeldusele, et siis on meil nii palju busse vaja ja me ükski hommik ei tea, kui palju busse on vaja ning sellest asjast ei tule välja midagi," lisas Jõgisoo.

Alates esmaspäevast tuleb taas bussi siseneda esiuksest ning tasuta enam sõita ei saa.

Pärnumaal sai tasuta sõita neis bussides, kus oli vaid üks validaator esiukse juures. Alates esmaspäevast taastub seal kriisieelne olukord ning priisõidu aeg saab läbi.

"Bussijuhi käest on võimalik soetada vajadusel paberpiletit ja meie enda siiras soovitus on lihtsalt käituda sõitjatel vastutustundlikult ja võimaluse korral ikkagi kasutada ühiskaarti ja kontaktivaba valideerimist," rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Pärnumaa ühistranspordikeskus on esitanud maanteeametile taotluse hüvitada eriolukorra ajal tekkinud ligi 120 000 euro suurune lisakulu, näiteks saamata jäänud piletitulu ja desinfitseerimisvahendite kulu.

"Firmad pakuvad hinna, liinikilomeetri hinna ja olenemata sellest, mitu inimest bussis on, saavad nad selle raha kätte. Nii et kui ka buss on täitsa tühi ja sõidab marsruudi läbi nii nagu on, siis vedajad saavad selle riighankes pakutud hinna kätte," ütles Jõgisoo.

Pealinn laseb mittetallinlastel tasuta sõita maikuu lõpuni.