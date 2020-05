Maanteeamet kinnitab, et kui senise 45-minutilise sõidueksami asemel teha 35-minutiline eksam, on tulemus liiklusohutuse mõttes täpselt sama hea. Eksamineerijad lubavad ka lisatööd teha ja niimoodi loodab amet eriolukorras tekkinud eksamijärjekordadest jagu saada.

Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Tarmo Vanamõisa rääkis ERR-ile, et märtsikuust kuni läinud nädalani jäi ära umbes 3000 sõidueksamit.

"Kui eksamid ära jäid, siis on meie probleem saada need inimesed võimalikult valutult kiiresti eksamile," ütles Vanamõisa.

Praeguseks on maanteeamet uue eksamiaja andnud umbes 1300 inimesele, kelle eksam pidi toimuma märtsis. Teised peaks uue aja saama hiljemalt paari nädala jooksul.

"Meie mõte on see, et eksamijärjekorrad ei läheks nüüd veel pikemaks ja inimestel oleks võimalus veel kiiremini eksamile tulla. Arvestades seda, et eksamineerijad suudavad lühema aja jooksul kindlaks teha, kas juhikandidaadil on kompetents liiklusesse pääsemiseks või ei ole, tegime ettepaneku sõidu osa vähemalt 180 päevaks pärast kriisiolukorra lõppu lühendada," selgitas Vanamõisa.

A- ja B-kategooria eksami sõiduosa peab praeguste reeglite järgi kestma vähemalt 45 minutit. Esmalt soovis maanteeamet lubada ka 25 minuti pikkuseid eksameid. Niimoodi saanuks ühe kuuga vastu võtta 1100 eksamit rohkem kui tavaliselt. Kuid see ei sobinud politsei- ja piirivalveametile.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Indrek Link ütles, et 25 minutist võib väheks jääda eriti tiheda liikluse korral.

"Selline sõiduaja lühendamine võib tekitada olukorra, kus liiklusesse satub juhte, kelle kõiki juhtimisoskusi pole piisaval määral kontrollitud."

Link ütles, et nüüdseks on leitud kesktee ehk eksamisõidu minimaalset aega lühendatakse kümne minuti võrra. Tarmo Vanamõisa kinnitas, et 35 minutiga suudab eksamineerija inimese sõiduoskusi hinnata täpselt niisama hästi kui 45 minutiga. Ehk mingisugust ohtu liiklusturvalisusele muudatus ei tähenda.

"Sõidueksamid lõppevad juhikandidaadi vea tõttu ära kahel ajalisel määratlusel. Üks on kolmandal kuni viiendal minutil ja teine kuskil kolmekümnendal kuni kolmekümne kolmandal minutil. Mõnel juhikandidaadil läheb avanemiseks natukene rohkem aega," ütles Vanamõisa.

Mingisugust ohtu ei märkinud maanteeamet ja MKM ka eelnõus, millega oleks eksamiaega 20 minutit lühemaks tehtud. Vanamõisa lisas, et 35-minutilise eksamiga pääsevad need, kes tulevad eksamile esimest korda. Kes annab korduseksamit, peab ennast tõestama tavapärase 45 minuti jooksul. Vanamõisa ütles, et ehkki muudatus peaks kehtima 180 päeva pärast eriolukorra lõppu, loodab maanteeamet eksamijärjekordadest veel kiiremini jagu saada.

"Meil teevad eksamineerijad ka täiendavat tööd, mis tähendab, et igas kuus kokku võidame me kuskil 800-850 eksamit. Lisaks sellele oleme kokku leppinud, et selle aasta suvel ükski eksamineerija ei puhka."