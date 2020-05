Neljapäeval, 14. mail kell 10.45 sai Häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Puhkova külas tuli kaevaööde käigus välja pomm. Sündmuskohal selgus, et tegemist on teise maailmasõja ajast pärineva 250 kg vene lennukipommiga, mis sisaldab 114 kg lõhkeainet TNT.

Lennukipomm hävitati sama päeva hilisõhtul kaitseväe Sirgala harjutusväljal ehk sündmuse lahendamine kestis üle 11 tunni.

Päästeameti teatel oli Ida-Eesti pommigrupi jaoks tegemist tehniliselt äärmiselt keeruka operatsiooniga.