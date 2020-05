Eesti riik näitas, et suudab vajadusel oma piiri kiiresti ja tulemuslikult sulgeda – see sõnum on oluline nii eestlaste jaoks kui ka kaugemal. Läti Euroopa Liidu sisepiiri nii kinni ei pannud, ehkki liikuvad patrullid kontrollisid piiriületajaid.

Südaöösel tassiti Eesti poole pandud ajutistest soojakuist välja arvuteid ja mööblit. Schengeni viisaruumi alguse aegset piiriavamise hurraad polnud kuskil tunda, pigem lahkuti piirilt mõtlikena.

"Meil on kaks erilist tunnet. Üks on see, et üks etapp meie turvalisuse tagamisel on jälle möödas. Ja teine tunne on see, et loodame, et me ei pea siia väga kiiresti tagasi tulema," ütles Kagu piiripunkti juht Andrus Reimaa. "Ja et meie ise ja ka naaberriigid saavad väga hästi tõsidusest aru, et piiride avamine ei too kaasa seda, et peab kindlasti külastama naaberriike, vaid püsime kodus ja jälgime, mis meil ümberringi toimub."

Eestiga on taastumas liinibussiühendus ja ka Riia rong sõidab laupäevast taas üle piiri Valga raudteejaama. Läti tervishoiujuhid soovitavad enne piiriületust kaaluda selle vajalikkust ja tutvuda, millised piirangud naabrite juures kehtivad.