Jõusaaliketid avavad esmaspäevast taas uksed

Eesti suurim spordiklubide kett MyFitness teatas klientidele, et avab spordiklubid esmaspäevast suviste lahtiolekuaegade järgi. Klubi märgib, et on paigaldanud põrandatele vahemaa hoidmist abistavad markeeringud ning tõstab koristustööde sagedust. Rühmatreeningutse on piiratud osalejate arvu ning ühtlasi on lisatud tunniplaani senisest lühemad treeningud.

Tallinnas ja Rakveres tegutsev ja tavaliselt ööpäevaringselt avatud 24-7 Fitness avab jõusaalid juba esmaspäeval minut peale südaööd. Spordiklubi märgib sotsiaalmeedias, et piiranguid klientide arvule pole, kuna klubides ruumi jätkub. Rühmatreeningutes on aga samuti kehtestatud 10 osaleja reegel, suuremaid treeninguid korraldab spordiklubi aga välitingimustes.

Myfitnessile kuuluv automatiseeritud ööpäevaringselt avatud jõusaalikett Gym Eesti avab end samuti esmaspäeva öösel. Ka Gym Eesti palub klientidelt 2+2 reegli järgmist ning ühistes riietus- ja pesuruumides viibimist võimalikult lühidalt.

Taasavamisest on teatanud ka Tallinnas ja Tartus tegutsev Lemon Gym. Jõusaal märgib, et töötajad desinfitseerivad klubi seadmeid iga kahe tunni tagant ning ukselinke iga tunni tagant. Põrandatele on paigaldatud märgistatud kleepsud ja seadmete paigutust on muudetud, tagamaks ohutu vahemaa.

Klubisid soovitakse külastada kuni tunniks ajaks ning võimalusel kasutada isiklikke treeningmatte ning mitte kasutada treeningklubi duširuume.

Tallinnas ühte klubi opereeriv Reval Sport laseb jõusaali korraga maksimaalselt 60 inimest ning jõusaal on avatud broneerimissüsteemi alusel. Samuti on broneerimissüsteemi alusel avatud ligipääas 25-meetrisele basseinile.