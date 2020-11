Jõusaalid vähendavad treeningrühmade suurust ja suurendavad koristusvõimsust

Seoses valitsuse korraldusega esmaspäevast avalikes siseruumides 2+2 reegel kehtestada, on jõusaalid muutnud oma töökorraldust. Näiteks vähendatakse treeninggruppide suurust ning mõnda jõusaali on paigaldatud õhupuhastid.

Spordiklubi Golden Club fitnessiklubi juhataja Karin Kaleta ütles ERR-ile, et nende jõusaalides on treeningseadmed eraldatud vaheseintega, ruumidesse on paigaldatud ionisaator-õhupuhastusseadmed ning erinevad desinfitseerimisvahendid.

"Alates tänasest (esmaspäevast – toim.) läksime treeningrühmade vähendamise teed ehk samale tasemele nagu esimese laine järgsel avamishetkel ehk üheksa klienti pluss treener," selgitas Kaleta.

Ta täpsustas, et treeneritel ja klienditeenindajatel on soovitatakse kasutada maski või visiiri.

Lisaks on Golden Clubi jõusaalides ka osa treeningseadmeid ümber paigutatud, et inimesi paremini hajutada.

Kaleta selgitas, et treeningute arvu praegu plaanis vähendada pole, küll aga saab neid tunniplaanis ümber tõsta, et inimesed omavahel nii palju kokku ei puutuks.

MyFitness Grupi turundusjuht Marika Mäsak ütles ERR-ile, et ka nende jõusaalides on kasutusele võetud täiendavad turvameetmed.

Mäsak tõi välja, et spordiklubidesse on paigaldatud erinevad desinfitseerimisvahendid, töötajad saavad kasutada nii kaitsemaske kui ka -kindaid ning koristusteenus on tõstetud kõrgendatud tasemele.

"Klubides on infoplakatid nii klubide seintel kui ekraanidel ning helisõnumid klubide siseraadiotes, et juhtida inimeste tähelepanu reeglitest kinnipidamisele.

Kohustame klubides hoidma kahemeetrist vahemaad. Rühmatreeningute saalid, klubi jõusaalis olevad üldalad ning teenindusalad on tähistatud kahe meetri markeeringutega kindlustamaks, et treeningutes osalejate vahel oleks piisav vahemaa," selgitas Mäsak.

Lisaks on MyFitnessi jõusaale külastatavatel inimestel kohustuslik kaasas kanda treeningrätikut ning kõiki trennivahendeid peab enne ja pärast kasutamist desinfitseerima.

"Tunniplaanis tegime muudatused juba kevadel – tõime juurde lühemaid treeninguid, et inimestel oleks suurem valikuvõimalus ja rühmatreeningutes ei oleks korraga liiga palju osalejaid. Samuti on MyFitnessi klubidel pikad lahtiolekuajad, mis aitab külastusintensiivsust hajutada," ütles Mäsak.

Ta täpsustas, et sügisel on muudetud osa rühmatreeningute kohtade arvu ning täituvust saab vajadusel korrigeerida ka jõusaalides.

Mõlemad spordiklubid rõhutasid, et kõik jõusaalid on väga hästi ventileeritud ning neis on tagatud piisav õhutatavus.