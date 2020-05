Obama väljendas muret ka USA justiitsministeeriumi otsuse pärast loobuda Trumpi julgeolekunõuniku Michael Flynni kaasusest.

Ekspresidendi sõnul on ohus "meie elementaarne arusaam õiguslikust korrast".

Viimastel nädalatel avalikuks saanud dokumendid näitavad, et Obama administratsiooni kõrged FBI ametnikud teadsid, et Flynni pole alust Venemaaga kokkumängus süüdistada, kuid valmistasid siiski ette tema valeütlustele andmisele provotseerimise.

Obama vestles reedel Obama Vilistlaste Ühenduse liikmetega. Tegemist on grupiga, kuhu kuuluvad Obama administratsioonis töötanud isikud.

Ekspresident ärgitas ka oma toetajaid hääletama enda demokraadist asepresidendi Joe Bideni poolt 3. novembri presidendivalimistel.

"Me võitleme pikaajaliste trendide vastu, kus ollakse isekad, hõimlikud, lõhestatud, kus nähakse teisi vaenlasena, mis on muutunud Ameerika elus tugevamateks impulssideks. Ning muide, me näeme seda ka rahvusvahelisel tasandil. See on osa põhjusest, miks vastus sellele ülemaailmsele kriisile on olnud nii jõuetu ja ebaühtlane."

"See oleks olnud ränk ka parimate valitsuste puhul. See on olnud absoluutselt kaootiline katastroof, kui sellist mõtteviisi – mis mina sellest saan ja kuradile kõik teised –, hakatakse meie valitsuses ellu viima," ütles ta.

USA-s on koroonaviiruse epideemia nõudnud enam kui 77 000 inimelu, rohkem kui 1,27 miljonit inimest on andnud positiivse proovi.

Trump on korduvalt kaitsnud oma administratsiooni samme vastuseks viirusele ja väidab, et on ennetanud suuremat kahju USA-le.

"President Trumpi koroonaviiruse vastus on olnud pretsedenditu ja päästnud ameeriklaste elusid," ütles vastuseks Obama sõnavõtule Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany. "Ajal, mil demokraadid viisid läbi... nõiajahti president Trumpile, sulges president Trump reisimise Hiinast."

"Kui demokraadid kutsusid üles rahvarohkeid üritusi läbi viima, saatis president Trump personaalset kaitsevarustust, hingamisaparaate ja testimisvahendeid üle terve riigi," lisas ta.