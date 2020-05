SDE: töötukassa hüvitiste ja toetuste süsteem vajab reformi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) e-volikogu teatas poliitilises avalduses, et töötukassa hüvitiste ja toetuste süsteem vajab reformi, mis tagab töötajatele ja töö kaotanud inimestele tõhusama kaitse.

"Eesti ühiskond peab majanduslanguse üle elama, selles määramatuse augus on vaja anda inimestele kindlust. Täna saab töötuskindlustushüvitist 33 protsenti ning töötutoetust 26 protsenti kõigist töötutest. Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset," seisab avalduses.

SDE hinnangul on hädavajalik töötuskindlustushüvitise saajate ringi laiendamist nende töötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt omal algatusel või poolte kokkuleppel. "Olukord tööturul näitab, et 2008. aastal tehtud muudatused töötuskindlustuses olid vajalikud ning nende hilisem kärpimine toonase valitsuse poolt oli suur viga," ütles SDE volikogu esimees Eiki Nestor.

SDE toetab tööampsude lubamist, hüvitise ja toetuste määrade tõstmist ning nende väljamaksete aja pikendamist. Samuti peaks SDE hinnangul tõstma 189 euro suuruse töötutoetuse 350 euroni kuus, teatati pressiteate vahendusel.