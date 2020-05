Saksamaa avas uuesti piiri Luksemburgi, Šveitsi ja Austriaga

Luksemburgi piiril tekkisid tõsised liiklusummikud. Austria ja Šveitsiga läks lihtsamalt, seal lastakse üle piiri esialgu ainult neid, kellel teises riigis elab lähisugulasi või kellel on seal teine elukoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa kavatseb leevendada piiranguid reisijatele Euroopa Liidust ja ka Suurbritanniast, kuid mitte enne, kui on selge, et britid on suutnud viiruseleviku maha suruda.

Kõrge nakatumistasemega piirkondadest tulijatel soovitatakse jääda kaheks nädalaks karantiini, kuid kohustuslik see enam ei ole.