Maasi sõnul on Berliin suhelnud naaberriikidega piiri avamiseks, kuid reisimine ei muutu veel niipea tavapäraseks nagu enne koroonaviiruse puhangut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa otsustab 15. juunil, kas loobuda üldisest reisimise hoiatusest, sest pikaaegset reisimise vältimise reeglit kehtestada ei saa.

"15. juuni ei ole puhkuste võtmise alguskuupäev. Sel kuupäeval peame tegema otsuse, kas loobuda üleilmsest reisimise hoiatusest ja asendame selle reisihoiatusega koos juhtnööridega. Need reisimise juhtnöörid võivad ka öelda,

et see on kõike muud kui soovitav reisida teatud sihtpunkti. Aga me ei saa kehtestada reisimishoiatust kogu maailmale," ütles Maas.

Välisministri kinnitusel saavad inimesed suvepuhkusele minna, kuid kui nakatumine peaks uuesti kasvama hakkama, kehtestab Berliin taas liikumispiirangud.