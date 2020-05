Piiranguid saab leevendada tänu nakatumiste ja surmade arvu langusele. Itaalias registreeriti pühapäeval karantiiniaja algusest saadik madalaim ööpäevane koroonasurmade arv - kokku suri 145 inimest. Kõrgeim ööpäevne koroonasurmade arv registreeriti 27. märtsil, mil see oli üle 900. Hispaanias kukkus aga ööpäevane koroonasurmade arv alla 100, mis on madalaim pärast karantiiniaja kehtestamist, vahendas BBC.

Võimud aga hoiatavad, et liigne optimism viiruse taandumise üle võib kaasa tuua nakatumiste uue laine.

Itaalias said pärast enam kui kaht kuud seisakut esmaspäevast taas uksed avada enamik ettevõtteid, nende seas baarid, restoranid, kohvikud, juuksurisalongid ja kauplused. Ettevõtted peavad aga tagama selle, et inimesed saavad hoida üksteisest nõutud vahemaad.

Katoliku kirikud valmistuvad missade pidamiseks, kuid ka neil tuleb järgida suhtlusvahemaa hoidmist ning missal osalejad peavad kandma näomaski. Ka teised kirikud võivad nüüd uuesti pidada usutalitusi.

Paavst Franciscus viis Vatikanis Püha Peetruse basiilikas läbi eramissa, mis desinfitseeriti enne turistidele taasavamist. Missal mälestati paavst Johannes Paulus II tema 100. sünniaastapäeval.

Terviseametnikud aga hoiatavad jätkuvalt suurte kogunemiste pidamise eest.

Hispaania lõdvendas samuti osades piirkondades piiranguid. Hispaanial on neljafaasiline piirangutest väljumise strateegia, mis tähendab, et regioonid väljuvad suletusest erineva tempoga.

Suurem osa Hispaaniast liikus eelmisel nädalal esimesse faasi. Nüüd on lubatud kuni kümne inimese kogunemised, kui nad kannavad maski ja peavad ikkagi kinni suhtlusvahemaa nõudest. Baarid ja restoranid said avada välikohvikud, pidades kinni 50 protsendi täituvuse nõudest. Ka kinod, muuseumid ja teatrid said vähendatud mahus taas tööd alustada.

Osa Hispaania saari on koroonaviirusest vähe mõjutatud ning need said seetõttu liikuda esmaspäevast teiste faasi. See tähendab, et seal lubati avada kaubanduskeskused ning koguneda võivad kuni 15 inimest korraga.

Barcelona, Madrid ja mõni piirkond riigi loodeosas pole aga endiselt jõudnud isegi esimesse faasi. Seal kehtivad jätkuvalt enamik piiranguid, taasavada saavad vaid mõned väikesed kauplused ning pidada tohib matusetalitusi kuni kümne inimesega siseruumis ning 15 väljas. Seda on nimetatud ka 0,5 faasiks.

Hispaania terviseametnik Fernando Simon ütles pühapäeval, et riik on väga lähedal viiruse leviku peatamisele, kuid ta hoiatas, et teise laine oht on endiselt väga kõrge.

Belgia hakkas esmaspäevast taasavama koole, kuid neis tuleb järgida rangeid reegleid. Ka muuseumid ja loomaaiad said uuesti uksed avada. Neisse pääseb aga vaid piiratud hulgal inimesi korraga, kusjuures pilet tuleb broneerida veebis.

Kreeka pealinnas Ateenas tehti taas lahti kuulus akropol. Ka osad õpilased saavad koolidesse naasta.

Portugalis on vähendatud mahus lubatud avada restoranid, kohvikud ja kondiitriärid.

Poolas tegid uksed uuesti lahti ilusalongid, samuti restoranid ja kohvikud.