Saksamaa tänavad täitusid koroonapiirangute vastastest

Saksamaa tänavad täitusid laupäeval tuhandetest inimestest, keda on vihale ajanud arvukad piirangumeetmed, arvatavad vaktsiiniplaanid või väidetav riiklik nuhkimine; jõudu koguv meeleavalduste laine on ärevaks teinud isegi liidukantsler Angela Merkeli.

Protestid, mis said alguse vaid käputäie inimeste kogunemistest, kus tauniti avaliku elu piiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, on viimastel nädalatel toonud Saksamaa suuremates linnades meelt avaldama sootuks suuremaid rahvahulki.

Tohutu hulk rahulolematuid karantiiniga, vandenõuteoreetikuid, vaktsiinivastaseid ning nii vasak- kui paremäärmuslasi kogunes laupäeval taas. Stuttgardi meeleavaldusel oli osalejaid üle 5000, Frankfurdis vähemalt 1500 ja Münchenis umbes 1000.

"Koroona on võlts", väitis üks plakat Stuttgardis. "Isolatsioon, maskid, jälgimine, vaktsiin – see ei lähe mitte", seisis teisel.

Politsei pidas Berliinis kähmluste puhkedes kinni 200 inimest, Hamburgis aga läksid omavahel kokku vandenõuteoreetikud ja piirangutevastased protestijad.

Hoogu koguvad meeleavaldused on toonud taas meelde rände- ja islamivastase liikumise PEGIDA väljaastumised Euroopa põgenikelaine harjal 2015. aastal ning pannud küsima, kas praegune tugev toetus Merkelile seoses tema viirusevastaste sammudega on haihtumas.

Erakond Alernatiiv Saksamaale (AfD), mis kogus populaarsust põgenikevastaste meeleolude pealt, on asunud nüüd avalikult julgustama meeleavaldajaid ja positsioneerima end piirangutevastase parteina.

Ajakirja Der Spiegel viimaste küsitluste kohaselt mõistab protestijaid pea veerand sakslasi.

Need arengud on šokeerinud poliitilist eliiti ning Merkel on oma paremtsentristliku CDU partei juhte väidetavalt hoiatanud murettegeva suundumuse eest.