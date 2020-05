Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ja tema elukaaslane saadeti laupäeval riigi pealinnas Wellingtonis ühe kohviku ukselt tagasi, kuna see oli rahvast liiga täis ning ei olnud võimalik tagada koroonapandeemia tõttu kehtestatud sotsiaalse distantseerumise nõudeid.

Ardern ja tema partner Clarke Gayford soovisid laupäeva lõunal ühte kohvikusse minna, kuid neid ei lubatud siseneda, kuna kohvik oli liialt rahvast täis. Kui nad olid juba eemaldunud, siis jooksis üks kohviku töötaja siiski neile järele ja kutsus tagasi, öeldes, et üks laud oli just vabanenud, kirjutas Uus-Meremaa meedia. Peaminister ja tema elukaaslane naasid kohvikusse.

Arderni partner ja lapse ise võttis süü juhtunu pärast endale: "See oli minu süü, oleksin pidanud laua ette broneerima," ütles Gayford. "Aga see oli nende poolt väga kena, et nad meid tagasi kutsisid, kui üks koht vabanes. Viis pluss teenindus!"

Peaministri büroo teatas, et võimalik ootamine kohvikute uste taga võib osutuda vajalikuks. "Peaminister on kodanik nagu iga teine," edastas büroo valitsusjuhi sõnu.

Arderni valitsus leevendas neljapäeval Uus-Meremaal kaks kuud kehtinud piiranguid, mida hinnati maailma ühtedeks kõige rangemateks. Riigis kehtinud piirangutega suudeti koroonaviiruse levik hoida kontrolli all ja see ei hakanud ohustama riigi tervishoiusüsteemi suutlikkust.

Ligi viie miljoni leanikuga Uus-Meremaal on pühapäeva seisuga koroonaga nakatunuid 1149 ja 21 inimest selle tõttu surnud.