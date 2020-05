Powell: USA majandus võib teises kvartalis kukkuda 20-30 protsenti

Kuigi töötus võib tõusta 20-25 protsendini ehk tasemele, mida pole nähtud alates 1930. aastatest, suudab riik vältida teist suurt depressiooni, ütles Powell samas.

"Ma arvan, et on hea võimalus, et kolmandas kvartalis on positiivne kasv," ütles keskpanga juht CBS-i saates "60 minutit".

Trump: uute koroonanakkuste arv kogu riigis on vähenema hakanud

President Donald Trump teatas pühapäeval, et uute koroonanakkuste arv on hakanud kogu riigis vähenema.

"Koroonaviirusesse nakatumiste arv väheneb tugevalt kogu USA territooriumil, väheste eranditega. Tõepoolest, väga head uudised!" säutsus Trump Twitteris.

USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Ühendriikides leidnud kinnitust 1 486 376 inimese nakatumine koroonaviirusesse. COVID-19 on nõudnud USA-s vähemalt 89 549 inimese elu.