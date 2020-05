Esmaspäeval kogunevad esimest korda pärast koroonaviiruse pandeemia väljakuulutamist virtuaalselt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 194 liikmesriigi terviseministrid, et arutada koroonaviirusest tulenevaid probleeme. Kahepäevase kohtumise põhifookuses on Hiina tegutsemine kriisis.

Mitme väljaande analüütikud ootavad kohtumiselt kriitikat Hiina suunas, sest lääneriigid pole rahul sellega, kuidas Hiina kommunistlik partei koroonaviiruse leviku algfaasis tegutses. Väljaande SCMP teatel nõuavad mitu suurriiki Hiina tegevuse uurimist ning välistatud pole ka Hiina valitsuse rahvusvahelisse kohtusse andmine.

Samuti näevad eksperdid, et arutlusele tuleb ka Taiwani osalus Maailma Terviseorganisatsioonis.

Ameerika Ühendriigid on juba varem Hiinat korduvalt kritiseerinud viiruse laialdase leviku põhjustamises ning viiruse Wuhani laborist välja laskmises, kuid ka Euroopa Liit, Austraalia ja Kanada avaldavad Hiinale survet, et see seletaks viiruse päritolu ja leviku põhjuseid.

Bloomberg vahendas, et riigid kahtlustavad Hiina autoritaarset võimu pandeemia levikus, mis on tapnud maailmas juba üle 300 000 inimese. Ameerika Ühendriigid on vastuseisu tõttu peatanud ka WHO rahastuse, süüdistades organisatsiooni liigses kallutatuses Hiina suunal.

Samas vihjas USA president Donald Trump nädalavahetusel, et riik võib siiski osaliselt rahastamise taastada. Trump ütles, et võimalik viis, kuidas toimida, oleks see, et makstakse umbes kümnendik sellest, mis on eelmistel aastatel makstud ehk umbes sama palju kui Hiina.

Hoolimata suurest kärast leiab suur osa analüütikuid hoopis, et Hiina leiab siiski ka paljude riikide toetust, sest maailma suuruselt teise majandusega peab häid suhteid hoidma. Siiski on viha Hiina suunal nii mõneski maailma otsas tugev ning nüüd on võimalus sellest nendega aruteludel rääkida. Samuti frustreerib riike see, et Hiina ei võta ühtegi kriitikanooti omaks.

Seevastu on riik ka ise ähvardamas vastusammudega ning muu seas kaalutakse Austraaliasse mõne kauba vedamine peatada. Austraalia peaminister Scott Morrison leidis mai alguses, et Austraalia, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja mitmed teised riigid soovivad teada, mis Hiinas juhtus, sest mitte keegi ei soovi viiruse levikut uuesti näha.

Euroopa Liit pole veel WHO-le oma hinnangut andnud, kuid Euroopa Komisjon kutsub riike üles koguma enda õppetunde rahvusvahelises kriisis.

Ameerika Ühendriigid survestavad ka Taiwani, et riik osaleks WHO kohtumisel, et jagada oma edulugu koroonaviiruse ohjeldamisel, sest piirkond on laialdast haiguse levikut suutnud vältida. See aga vihastab Hiinat, kes näeb Taiwani enda osana. Hiina välisministri kõneisik teatas, et kuigi on riike, kes Taiwani osalemist soovivad, siis tema arvates tekitaks see WHO kohtumisel ainult segadust ning õõnestaks rahvusvahelist koostööd.