Trump vihjas võimalusele taastada osaliselt WHO rahastamine

President kommenteeris Twitteris Fox Newsi ajakirjaniku Lou Dobbsi küsimust, mis puudutas Foxi uudist rahastuse võimalikust taastamisest.

Trumpi sõnul kirjeldab Fox News vaid üht võimalikku kontseptsiooni, mida praegu kaalutakse. Jutt on ettepanekust, mille kohaselt maksaks USA kümnendiku sellest, mis on makstud varasematel aastatel ning oleks võrreldav Hiina panusega.

President märkis, et lõplikku otsust ei ole veel langetatud ja maksed on hetkel endiselt külmutatud.

Trump teatas WHO rahastamise peatamises umbes kuu aega tagasi. Presidendi hinnangul oli organisatsioon muu hulgas varjanud koroonaviiruse leviku tõsidust enne, kui see Hiinast kogu ülejäänud maailma liikus.

"Tegelikkus seisneb selles, et WHO ei suutnud saada (COVID-19 kohta) adekvaatset teavet ja jagada seda õigeaegselt ja läbipaistvalt," selgitas Trump tollal, lisades, et WHO ei pööranud tähelepanu teadetele võimalusest, et koroonaviirus levib inimeselt inimesele.

Presidendi sõnul kaotati seetõttu aega ja olukord viiruse levikuga halvenes järsult. "WHO ei suutnud täita oma põhieesmärki ja peab selle eest vastutama," ütles USA president.

WHO juhid on Ühendriikide süüdistusi tõrjunud, viidates seejuures üha jõulisematele hoiatustele alates jaanuari algusest.

Ühendriigid on olnud WHO suurim rahastaja, toetades organisatsiooni mullu 400 miljoni dollariga ehk 364 miljoni euroga, samas kui Hiina panustas 40 miljonit dollarit.

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa