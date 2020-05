Jakob Westholmi gümnaasiumi, Tallinna ühisgümnaasiumi ja Kadrioru Saksa gümnaasiumi katsetel osales kokku umbes 1400 õpilast.

Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik ütles ERR-ile, et osa õpilasi oli hädas just katsete tehnilise poolega.

"Tundub, et noortel võiks olla digipädevust natuke rohkem ja võib-olla lapsevanemate juhendamist selle koha pealt, et kas ID-kaartide sertifikaate õigel ajal kontrollida ja mitte jätta seda viimasele hetkele," ütles Kuustik.

Kuustik lisas, et katsete alguses oli paljudel õpilastel probleeme keskkonda sissesaamisega, kuid lõpuks kõik laabus.

Need, kellel katse ebaõnnestus, Kuustiku sõnul testi uuesti teha ei saa.

"Me püüame leida ilmselt mingit laadi lahendusi ja ma usun, et nende probleemide läbi vaatamine võtab aega kõigil, nii Innove kui ka kooli poole pealt. Kas nad olid tehnilised või mitte, aga kolm kooli ja ka homme neli kooli on vastu võtnud otsuseid, et väga paljudel võibki jääda poolikuks see katsetamine," ütles Kuustik.

Peale katseid toimuvad video vahendusel vestlused ning esimesed tulemused loodab Kuustik saada mai lõpus või juuni alguses, kuid lõplik kokkuvõte tehakse augustis.

Kuustik lisas, et virtuaalkatsete läbiviimist kaalutakse ka tulevatel aastatel.

Tartu viie kooli ühiskatsetel sai sisse astuda Hugo Treffneri, Miina Härma, Tartu Jaan Poska, Tartu Kristjan Jaak Petersoni ja Tartu Tamme gümnaasiumisse.

Jaan Poska gümnaasiumi direktori Helmer Jõgi ütles ERR-ile, et enamik lapsi tegi katseid kodust, kuid oli ka neid, kes pidid koolimajja tulema.

"Kui õpilastel kodus ei ole vastava konfiguratsiooniga arvutit, näiteks puudub veebikaamera või internet on mittekvaliteetne, aeglane. Ja kui nad ei ole selles kindlad, siis saavad nad neid katseid teha ka enda koolis. Neid oli natuke üle 50," ütles Jõgi.