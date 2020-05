Lütseumi sisseastumiskatsed toimuvad 11.–14. mail. Esmaspäeval, 11. mail on eesti keele ja reaalainete test, järgmisel päeval inglise ning kolmapäeval vene keele test. Neljapäeval, 14. mail on prantsuse keele test neile, kes on seda varem õppinud.

Eesti keele ja reaalainete testi saab harjutada alates 8. maist Moodle'i õpikeskkonnas. Võõrkeelte testid viiakse läbi Socrative'i keskkonnas ja Zoomi rakenduses. Vestlused toimuvad 21. ja 22. mail.

Nelja kooli ühiskatsed toimuvad kahes rühmas 19. mail. 11. ja 12. mail viiakse läbi e-testide katsetused. Sisseastumiskatse koosneb eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele testist ning viiakse läbi Moodle'i keskkonnas. Vestlusvoorud toimuvad 25. maist kuni 11. juunini.

Jakob Westholmi gümnaasiumi, Kadrioru saksa gümnaasiumi ja Tallinna ühisgümnaasiumi katsed toimuvad 18. mail elekroonselt eksamite infosüsteemis EIS.