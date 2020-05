Laupa kooli õpilased said distantsõppega erinevalt hakkama

13. märtsil rõhutasid Laupa kooli õpetajad kriisikoosolekul, et ka kodus tuleb tegeleda õppimisega ja niisama lulli lüüa ei tohi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Distantsõpe Laupa koolis jätkub praegugi, kuid esmaspäeval oli osa õpilasi siiski juba koolimajja tagasi kutsutud.

"Osa lapsi said oma kodus distantsõppega lihtsalt väga hästi hakkama. Nüüd on meil kutsutud need, kellel oli erinevaid võlgasid. Tuleb tunnistada, et peamiselt olid need sellised võlad, mille oleks võinud ammu kodus ära teha," rääkis õppejuht ja matemaatikaõpetaja Anne Martis.

"Eks ikka alguses oli harjumatu, teistmoodi, et peab nii palju arvutis tööd tegema. Kindlasti tuli rohkem õppida kui muidu. Aga muidu on suhteliselt hästi läinud," ütles 9. klassi õpilane Agnes Patsmann.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kerli Rhede ütles, et lapsed said distantsõppega hakkama erinevalt - oli neidki, kes olid isegi tublimad kui kooliklassis.

"Aga oli ka neid lapsi, kes jäid hätta. Ilmselt olid nad hädas nii tööjuhendite lugemisega kui ka ei olnud täiskasvanu tuge. Ja nad ei olnud ka nii varmad just õpetaja abi alati vastu võtma. Kui ka proovisid tundi teha, siis nad videotundi ei ilmunud, neil oli võimalus viilida. Aga täna on nad kõik rõõmsate nägudega koolis ja kõik tahavad õppida," rääkis Rhede.

Ta lisas, et kindlasti tulnuks välja valida üks kindel virtuaalkeskkond, kus tööd teha ja üheskoos selle kasutamist ka harjutada. Siis olnuks tulemused veel paremad.

Kõikidele, kes esmaspäeval koolis käisid, pakuti sooja lõunat. Neile, kes soovisid, saadeti koju korralik toidupakk. Veel öeldi "Aktuaalsele kaamerale" Laupa koolist, et 9. klassi lõpuaktus ära ei jää. Millal ja mis oludes see toimub, pole veel otsustatud.