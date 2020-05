Lennunduseksperdi Sven Kukemelgi sõnul on majandusminister Taavi Aasa (KE) lähenemine lennuühenduste lubamisele maailmas pretsedenditu, sest kui reisija roovib minna Rootsi, tuleb tal osta lisapilet, et sõita Helsingi kaudu. See on tema sõnul pigem konkurentsi kui viiruse leviku piiramine.

Majandusministeerium keelas lennureisid riikidesse, kus on viimase kahe nädala jooksul tuvastatud enam kui 25 koroonahaiget 100 000 inimese kohta. Kõrge haigestumis-riskiga riikideks luges ministeerium Suurbriannia, Rootsi, Taani, Belgia, Türgi, Valgevene ja Venemaa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sama korraldusega võib lennata Baltimaadesse, Saksamaale, Poola, Norrasse ja Austriasse. Esmaspäeval lisandus nimekirja veel ka Taani. Esmaspäeval toimuma pidanud lend Kopenhaagenisse jäi siiski ära.

Eesti riigi poolt kehtestud piirangute jälgimine on majandusminister Taavi Aasa sõnul reisjate ja lennufirmade mure.

"See on lennuettevõtetele hea indikaator, mille pealt teha oma otsuseid. Paljud riigid on oma õhuruumid üldse sulgenud ja peab olema mingisugunegi alus, mille pealt hakatakse õhuruumi taas avama. Me ei saa täna öelda, et igalepoole lendamine on täiesti lubatud, sellepärast et epidemioloogiline olukord ikkagi on erinevates riikides väga erinev," ütles Aas.

Majandusministeerium lähtub sihtriiki lubamisel haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema sihtkohas alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. See reegel sündis Balti riikide ühise kokkuleppe tulemusel.

Ministeerium võib korraldusi vastavalt ohu hinnangule jooksvalt muuta, mis võib tähendada lennu tühistamist. "Tegelikult on see igaühe enda risk. Lennuettevõte peaks teavitama, et sinna riiki sisse ei saa," sõnas Aas.

Tallinnast liinide avamisest huvitatud Air Baltic vastas ERR kirjalikult, et sellisel juhul saab reisija oma lennu tasuta ümber broneerida või taotleda raha tagastamist.

Kukemelk: selliseid piiranguid ei ole varem nähtud

Lennundusekspert Sven Kukemelki sõnul on aga Eesti lähenemine maailmas prestedenditu, sest eelistab teatud sõlmjaamu teistele. Tavaliselt keelab riik kas kõik lennud või ei luba maale teatud sihtkohtadest saabujaid.

"Et keelatakse lendude saabumist teatud riikidest - sedasorti piiranguid seni ei ole nähtud. See on eelkõige seotud sellega, et see on ebamõistlik, kuna reisija saab Rootsist tulla läbi Helsingi, läbi teiste jaamade. See on pigem konkurentsi piiramine kuivõrd nakkuse leviku piiramine. See tähendab lihtsalt nende jaoks, et nad peavad ostma täiendava pileti Stocholmist läbi Helsingi Tallinnasse," rääkis Kukemelk.

Sihtriikide piirang kehtib 7. juunini, mille järel hindab ministeerium hindab selle edasist vajalikkust.

Kasemets: lennukeelust tuleb teavitada Euroopa Komisjoni

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ütles, et temale tundub, et Eesti liigub lendude küsimuses Euroopaga vastassuunas.

"Kokku on lisaks Eestile jõus olevaid lennukeelde 10 Euroopa Liidu riigis. Viimase kuu jooksul pole ükski riik lennukeelde kehtestanud ja mitmed on olemasolevad maha võtnud. Tundub, et Eesti liigub vastasuunas," kirjutas Kasemets sotsiaalmeedias.

Kasemetsa sõnul tuleb lennukeelust kehtivate õigusaktide kohaselt teavitada Euroopa Komisjoni. "Eesti teavitus veel kohale jõudnud ei ole. Pärast kaks nädalat kestnud piirangut enam teavitusest ei piisa, tuleb saada edasiseks komisjoni heakskiit," märkis Kasemets.