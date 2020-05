Pärgmäe: Tallinna lennujaam on jälle lennujaama moodi

Tallinna Lennujaama töö meenutab jälle veidi rohkem lennujaama, sest samm-sammult on hakanud reisilennud taastuma, ütles kommertsjuht Eero Pärgmäe

"Täna on esimene päev, kus me olime jälle lennujaama moodi lennujaam. Meil oli päris palju regulaarlende. Hommikul kell 7.20 läks lend Amsterdami, Finnairi kaks lendu, Kärdla ja Kuressaare lennud toimuvad, Riia lend läks. Samm-sammult lennundus tuleb tagasi," rääkis Pärgmäe "Ringvaatele".

Tema sõnul on lennufirmad edastanud reisijatele oma nõuded - kanda tuleb maski ning täita tuleb hügieeninõudeid.

Pärgmäe peab seniseid viiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid põhjendatuks. Nüüd sõltub reisimine mitte niivõrd sellest, kuhu lennuk lendab, vaid sellest, kas sihtriik inimese ka sisse laseb.

"Ma just täna vaatasin Taani, Hollandi ja Saksamaa sisenemistingimusi. Iga riik küsib piiri peal su käest erinevat asja. Üks lubab vanaema juurde minna, teine ei luba. Nii et see ei sõltugi väga sellest, kuhu lennuk lendab, vaid sellest, kas riiki sisse saad."

Pärgmäe sõnul sõltub lendude taastumine nõudlusest. Ta usub, et riigid hakkavad piire rohkem avama tõenäoliselt juuni keskpaigast. "Siis saavad tulla ka turistid, ärimehed. Siis täituvus kasvab ja tuleb ka ühendusi juurde," lisas ta.

Enne kriisi läks Tallinna lennujaamast 36 liini. Nüüd loodetakse esialgu avada kümme liini ehk Euroopa pealinnad ja suuremad keskused.

Majandusministeerium keelas lennureisid riikidesse, kus on viimase kahe nädala jooksul tuvastatud enam kui 25 koroonahaiget 100 000 inimese kohta. Kõrge haigestumisriskiga riikideks luges ministeerium Suurbriannia, Rootsi, Taani, Belgia, Türgi, Valgevene ja Venemaa. Sama korraldusega võib lennata Baltimaadesse, Saksamaale, Poola, Norrasse ja Austriasse. Esmaspäeval lisandus nimekirja veel ka Taani. Esmaspäeval toimuma pidanud lend Kopenhaagenisse jäi siiski ära.

Pärgmäe ütles ministeeriumi otsuse kohta, et kui terviseeksperdid nii arvavad, siis on see põhjendatud.