Tiit Land: kaasan TTÜ juhtimisse rohkem akadeemilisi töötajaid

Miks te ikkagi ostustasite ühe ülikooli jätta ja teine nii-öelda võtta? See võib tekitada palju kuulujutte ja ebakõla.

Ei, see ei olnud kuidagi võtmine. Ega ma ei saagi võtta, see oli kandideerimine. Aga mulle tehti ettepanek kandideerida ja ma kaalusin seda väga tõsiselt. Määravaks sai see, et minu praegune ametiaeg hakkab Tallinna ülikoolis lõppema, kus algavad ka sügisel rektori valimised- Ja võib-olla ongi rahulikum aeg valida uut rektorit. Teisest küljes - kui tehti ettepanek paljude hinnatud inimeste poolt, siis ma võtsin seda tõsiselt kaaluda.

Öeldakse ju, et iga asutus on oma juhi nägu. See käib ka ülikoolide ja rektorite kohta. Mida plaanite teisiti teha kui Jaak Aaviksoo?

Ma ei ütleks, et ma lähen midagi teistmoodi tegema või midagi ümber tegema. Ma lähen tegema sedasama, kuidas ma olen Tallinna ülikooli juhtinud. Kui nõukogu ootab akadeemiliste töötajate enamat kaasamist ülikooli juhtimise protsessides, siis ma teen seda hea meelega. Ma usun, et akadeemiliste töötajate hääl, ettepanekud ja ka ootused kajastuvad paremini, kui nad on kaasatud nendesse protsessidesse. Ma kaasan kindlasti rohkem inimesi. Ma olen oma olemuselt meeskonnamängija, minu jaoks on väga oluline meeskond. See on ülikooli tavaline protsess, kus akadeemilised töötajad ja ka tugitöötajad tunneksid ennast turvaliselt ja stabiilselt.

Inimesed üks, aga raha on teine oluline ressurss.

Raha on teine. Ja raha on kõikide ülikoolide suur väljakutse, palju räägitud teadusraha, üks protsent SKT-st, mis on nii-öelda visioonil. Teine on kõrgharidusraha. Siin võitlevad kõik ülikoolid üheskoos, et saada raha juurde, sest esmatähtis on akadeemiline kvaliteet. Seda ei saa nii odavalt.

Kui raha ei tule, raha ei ole, siis kuidas viia ellu seda ambitsioonikat eesmärki viia kümne aastaga Tallinna tehnikaülikool absoluutsesse Euroopa tippu?

Ma ei lähtu sellest, et raha ei ole ega tule. Raha on olemas, raha tuleb taodelda. Ja ma usun, et raha tuleb ka läbi selle, kui tehnikaülikooli akadeemiline pere on aktiivne taotlema välisrahastust, ennekõike Euroopa Komisjoni meetmetest. Ma olen veendunud, et seda raha on võimalik koju tuua.

Ja lõpetuseks. Kas TalTech jääb TalTechiks või minnakse tagasi TTÜ nime juurde?

Siin me peaksime olema rahulikud. TalTech on hakanud elama oma elu. Mina näen, et on mõlemad - on TalTech ja on tehnikaülikool.