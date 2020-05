Tallinna ülikool asub reedel uue rektori valimist arutama

Kuna Land asub TalTechi tööle 1. septembril, aga tema ametiaeg TLÜ rektorina lõpeb ametlikult alles 14. mail 2021, peab Tallinna ülikooli nõukogu põhikirja kohaselt valima rektori kohusetäitja ning sellele järgnevalt rektori valimise toimkonna.

Tallinna ülikooli nõukogu aseesimees Edith Sepp ütles ERR-ile, et uue rektori valimisega seotud protsess algab reedel, kui kooli nõukogu digitaalselt kokku saab.

"Peame otsustama rektori kohusetäitja asjus ja võimalikke rektorikandidaate samuti arutama," ütles Sepp, lisades, et Landi asumine TalTechi tekitab väikese augu protsessis, mis aga suurt probleemi ei tekita.

"Kuna ta (Tiit Land - toim.) töötab rektorina kuni 1. septembrini, siis peame need otsused tegema veidi varem. Meil oli plaan, et kui ta osutub valituks, siis hakkame asja arutama 22. mail. Ja nii läkski," lisas Sepp.

Võimalike kandidaatide osas Sepp veel kedagi välja tuua ei osanud, aga ütles, et tema eelistuseks oleks keegi, kes kuulub juba praegu kooli rektoraati, sest rektoraadis olevad inimesed on kursis kooli igapäevaste toimetustega.

Tallinna ülikooli rektoraati kuulub rektor Tiit Land, teadusprorektor Katrin Niglas, õppeprorektor Priit Reiska, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar, jätkusuutliku arengu prorektor Helen Sooväli-Sepping ja finantsjuht Kurmet Ojamaa.

ERR-i uudisteportaal kirjutas märtsis, et Landi hinnangul ei tohiks tema varasem lahkumine sassi lüüa tavapärast rektori valimist TLÜ-s.

"Mulle tehti ettepanek kandideerida ja ma kaalusin seda väga tõsiselt. Määravaks sai see, et minu praegune ametiaeg hakkab Tallinna ülikoolis lõppema, kus algavad ka sügisel rektori valimised. Ja võib-olla ongi rahulikum aeg valida uut rektorit," ütles Land esmaspäeval "Aktuaalses kaameras".

"Kuna see aeg on ainult kaheksa ja pool kuud, siis valimistsükkel jääb suure tõenäosusega samaks. Rektori valimise toimkond, tuleb välja kuulutada hiljemalt juba kuus kuud enne rektori ametiaja lõpuni. Valimised ise peavad toimuma kolm kuud enne rektori ametiaja lõppu, ehk siis sügisel algavad ettevalmistused rektorivalimiseks Tallinna ülikoolis. Protsess läheb käima, nii et ajaliselt Tallinna ülikoolis midagi ei muutuks," ütles ta.