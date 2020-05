WHO lubas sõltumatut pandeemiauurimist "varaseimal sobival hetkel"

"Algatan varaseimal sobival hetkel sõltumatu hindamise saavutatud kogemuste ja saadud õppetundide ülevaatamiseks ning soovituste esitamiseks riiklike ja üleilmse pandeemiavalmisoleku ja reageerimise parandamiseks," ütles peadirektor WHO iga-aastase Maailma Terviseassamblee algul.

USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste minister Alex Azar sarjas esmaspäeval Maailma Terviseorganisatsiooni suutmatust hankida ja edastada olulist teavet uue koroonaviiruse kohta, mis võinuks pandeemiat tagasi hoida ja päästa palju inimelusid.

"Peame olema ausad selle esmase põhjuse suhtes, mille tõttu see haiguspuhang kontrolli alt väljus. See oli organisatsiooni ebaõnnestumine hankida maailmale vajalikku teavet ja see läbikukkumine maksis palju elusid," sõnas Azar videopöördumisel WHO aastakoosolekul.

Azar nõudis muu hulgas, et WHO tegevus peab muutuma rohkem läbipaistvamaks ja toetas koroonaviiruse pandeemiale reageerimise sõltumatut uurimist.

USA president Donald Trump ründas esmaspäeval samuti taas Maailma Terviseorganisatsiooni, mida nimetas muu hulgas Hiina käpiknukuks.

"Hiina käpiknukud. Nad on Hiina-kesksed, kui pehmemalt öelda," sõnas Trump.

WHO lähtus aasta alguses mitme kuu vältel koroonaviiruse kohta maailmale teavet edastades Hiina soovidest, kes haiguse ulatust ja riske varjas.