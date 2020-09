Terviseamet kinnitas ERR-ile, et ameti enda esitatud andmed on korrektsed. ERR-i portaali küsimuse peale esitas terviseamet omakorda päringu ECDC-sse, kust õige pea teatati, et viga tulenes ECDC inimlikust veast andemete sisestamisel, mis seejärel ka kiirelt parandati.

ECDC edastatud andmetest on viimaste kuude jooksul lähtunud piirangute seadmisel, eneseisolatsiooni nõete määramisel ja ka lennupiirangute seadmisel nii Eesti välisministeerium kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Peale korrigeerimist on ECDC andmete kohaselt näitajaks 21,8, mis on siiski kõrgem kui Eesti terviseameti näitaja (20,7).

ECDC andmeid kasutavad oma piirangute seadmisel ka teised Euroopa Liidu riigid, sealjuures meie naaberriigid Soome ja Läti.

Eesti seadis varasemalt eneseisolatsiooni nõude inimestele, kes tulid riigist, kus haigestumus 100 000 kohta on suurem kui 16. Eneseisolatsiooni nõue asendati septembrist negatiivse testi nõudega.

Lennupiirangud kehtivad Eestist riikidesse, kus on haigestumus 100 000 inimese kohta viimase kahe nädala jooksul üle 25.