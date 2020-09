Soome valitsuse neljapäevase otsuse kohaselt ei kehti eneseisolatsiooni nõue enam nendest riikidest saabujatele, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on kuni 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta, seni oli piirmäär kaheksa.

Lisaks lubab valitsus edaspidi Soome saabuda ka suurema koroonaviiruse levikuga riikidest, kui reisijal on ette näidata tõend negatiivse koroonatesti kohta. Uuendustega püütakse kaitsta turismisektorit, mis on kannatanud sel aastal juba neli miljardit eurot kahju.

Uued meetmed jõustuvad järgmise nädala laupäevast.

"Vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule oleme valinud Soome piirmääraks 25. See tähendab, et järgmise nädala laupäevast alates on Soome võimalik tulla ka näiteks Rootsist, Norrast ja Saksamaalt," ütles Soome siseminister Maria Ohisalo pressikonverentsil.

Ohisalo lisas, et Soome jätkab piirikontrolli Euroopa Liidu sisepiiridel 22. novembrini. Eesti suunal tehakse seda juba mõnda aega pisteliselt.

"Testi ja tule"

Transpordi- ja kommunikatsiooniminister Timo Harakka nimetas negatiivse testitulemuse ettenäitamisel Soome reisimist "testi ja tule" -süsteemiks. Vastav seaduseelnõu peaks Soome parlamenti jõudma 24. septembriks.

"Balti riike ja Põhjamaid see loomulikult ei puuduta [kuna seal on nakatumisnäitaja madalam kui 25], ütles Harakka.

Soome ettevõtlusminister Mika Lintilä - kes on olnud nakatumisnäitaja 25-le muutmise häälekaim pooldaja Soome valitsuses - tõdes pärast otsust, et on väga rahul.

"See on Soome jaoks ülioluline nii tööpõhise rände kui ka turismisektori seisukohalt," rääkis Lintilä.

Tema sõnul on tegemist päästerõngaga ka Soome lennufirma Finnair jaoks. Rangete piirangute jätkudes oleks Finnair teistele lennufirmadele konkurentsis alla jäänud.