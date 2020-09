"Mõnikord avastame ajaloolisi jäänuseid, kuid ma pole kunagi leidnud midagi nii põnevat kui see," ütles Norra elektrivõrkude operaatorfirma Statnett peainsener Petter Hobberstad AFP-le.

Natsi-Saksamaa ristleja Karlsruhe võttis Teises maailmasõjas osa invasioonist Norrasse.

Pärast seda, kui sõjaväelased olid laevalt 1940. aasta 9. aprillil maale läinud, tabas 174 meetri pikkust alust Norra suurtükiväe tuli ja seejärel korraldas torpeedorünnaku Briti allveelaev.

Rängalt kahjustada saanud Saksa sõjalaeva kapten andis lõpuks korralduse alus Norra lõunatipus asuva Kristiansandi sadama lähedal uputada.

Kolm aastat tagasi avastasid Statnetti sonarid tundmatu vraki Norra ja Taani vahelise kõrgepingekaabli lähedal, kuid kompanii inseneridel ei olnud tollal aega asja põhjalikumalt uurida, ütles Statnett.

Selle aasta 30. juunil, pärast piirkonda räsinud tugevat tormi, saadeti meeskond uurima vrakki kaugjuhitava seadeldisega (ROV).

Umbes 15 meetri kaugusel kaablist näitas ROV suurt laevavrakki, kuid alles siis, kui ekraanile ilmusid kahurid ja natsisümboolika, mõistsid Ole Petter Hobberstad ja tema meeskond, et tegemist on sõjalaevaga, ütles Statnett avalduses.

Norra meremuuseum kinnitas hiljem, et ei saa olla vähimatki kahtlust, et vrakk on tõepoolest sõjalaev Karlsruhe, mille asukoht oli seni teadmata.

Uppunud sõjalaev asub 13 meremiili kaugusel Kristiansandist. Laev on püstises asendis, mis on ekspertide sõnul harukordne.

Karlsruhe ehitati Saksamaa põhjaosas Kielis ja lasti vette 1927. aastal.