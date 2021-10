Saaremaa ümbrusest leiti tänavu seitse laevavrakki

Saksa uurimislaeva tehnika, mis teeb Saaremaast lääne pool asuvale merealale plaanitava tuulepargi uuringuid, leidis ühe vraki Sõrve sääre tipu lähedalt. Sealtkaudu plaanitakse tuulepargi merekaabli trassi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merepõhjast saadud üpris detailne laeva kujutis viis leidjate mõtted esialgu ameeriklaste Liberty tüüpi kaubalaevale. Aga tuulepargi mereuuringute juhi Christian Riessi uurimistöö viis selleni, et tegemist pole seekord siiski Ameerika päritolu alusega.

"See võib olla Saksa laev ja selle nimi võib olla Iller. Iseenesest on see jõgi Saksamaal, nad ristisid selle Illeriks ja see ehitati 1938. aastal," selgitas Riess.

Kui ikkagi on tegemist kunagise Saksa transpordilaevaga Iller, siis uputasid selle 9. oktoobril 1944 Nõukogude Liidu lennukid. Tegelikult oli transpordiameti hüdrograafialaev avastanud selle vraki juba tänavu suvel, kuid siiani pole jõutud seda vrakikaardile märkida.

Hüdrograafiatööde käigus leiti tänavu Saaremaa ümbrusest kokku seitse seni teadmata vrakki.

"Neid on mitmesuguseid, on suuremaid ja väiksemaid ja mõni on päris suur. Mõni võib olla kaubalaev või isegi sõjalaev," rääkis transpordiameti hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Väling.

Hüdrograafidel on 22 aastaga kaardistatud ja möödetud 70 protsenti Eesti 36 000 ruutkilomeetri suurusest merelast ja nagu selle käigus on kaardistatud üle 600 laevavraki.

Tegelikult leidub mere põhjas veel üht-teist.

"Kraanasid ja muid selliseid asju on põhjas esinenud ja puurtorne. Ja me oleme Saaremaa lähedalt leidnud mingisuguse huvitava objekti. Me ise nimetasime selle UFO-ks, aga mis tegelikult ei ole UFO muidugi, vaid on mingisugune põhjasetete moodustis - ümar nagu pannkook ja 33-meetrise läbimõõduga, 0,8 meetrit kõrge ja see on Triigi juures," kirjeldas Väling.