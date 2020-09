Seoses Postimehe Veebi TV-ga oleme näinud uut formaati peatoimetaja Mart Raudsaare saate "Raudsaare dialoogid" näol. Nüüd tuli ka uudis sellest, et peagi alustab Postimehes Igor Gräzini autorisaade "Poolkuu", millal see eetrisse jõuab?

Sinna on mitu nädalat aega. Aga põhimõtteliselt selle saate formaat on nii-öelda timmimisel.

Kuidas siis "Poolkuu" Postimehesse jõudis ja mismoodi seda formaati Postimehe jaoks muudetakse?

No see oli läbirääkimiste küsimus, kuidas ta jõudis. Tegemist on kindlasti intrigeeriva saatega.

Lähteülesande põhjal ei ole tegemist poliitikasaatega, vaid arutelusaatega pigem igavikulistel teemadel.

Tuleb tunnistada, et Gräzin ja Raid on väga värvikad tegelased. Nad on inimesed, kes võib-olla paljudele ei meeldi. Aga neil on kindlasti tavapärasest erinevad arvamused maailma asjade kohta. Ja seda on sellisel arvamusplatsil ju kindlasti huvitav jälgida. Arvamused võivad meeldida või mitte meeldida, aga mida rohkem on arvamusi, seda tervem on ühiskond.

Kas kas saade saab olema ka tasustatud nende jaoks?

Seda ma ei oska öelda, selleks tuleb helistada Mart Raudsaarele. Ma absoluutselt ei tegele eelarvelise poolega.

Tallinna Televisioonis oli veel selliseid saateid, millel oli väga kindel vaatajaskond välja kujunenud, näiteks mõned arutelusaated, Viktor Vassiljevi saade. Kas mõnda saadet Tallinna televisioonist on veel Postimehe TV-sse oodata?

Sellele teemale ma ei ole mõelnud ja ma ei ole ka seda arutanud. Never say never.

Praegusel hetkel ei ole ühtegi Tallinna Televisiooni endist saadet peale "Poolkuu" meile tulemas.

Millega teie Postimees TV-s täpsemalt tegelete?

Mina, Postimees TV peaprodutsendina, tegelen saadete sisu uute formaatide väljatöötamisega, saadete Postimees TV eetrisse toomisega.

Milliseid põnevaid saatejuhte võib veel tulevikus Postimehe vahendusel kohata?

Lobjakas ja Vooglaid täna, kohe varsti, lähevad uue hooaja teise saatega eetrisse. Ka väga huvitavad arvajad, eks.

Siis me toome Postimees TV eetrisse paar Kuku raadio saadet. Näiteks esmaspäeval "Olukorrast ajakirjanduses", Rein Lang ja Väino Koorberg, jõuab ka Postimees TV-sse. Ehk siis raadio näitab pilti. Tulevikus veel mõned saated. Ja loomulikult jätkub "Otse Postimehest" iga päev esmaspäevast reedeni.

Ja on veel väljatöötamisel mõned saate formaadid, aga need on veel liiga toored, et neid kirjeldada. Aga eesmärk on see, et ikkagi igakuiselt tuleks üks-kaks saadet Postimees TV-sse juurde.

Tahtsingi täpsemalt teada, et kas on plaanimisel veel ka mõni teistsugune formaat, näiteks reportaaž, dokumentalistika või midagi veel kolmandat?

Jah, on hästi palju formaate. Ja tegelikult üks minu eesmärk või nägemus on see, et korra-kaks nädalas võiks olla mõni saade, mis on küll salvestatud ja monteeritud, aga mis on kusagil väljas tehtud. Ehk siis ma näen, et ajakirjanik nii-öelda jutumärkides paneb kummikud jalga ja läheb majast välja, et teha mingit saadet kuskilt sündmuspaigalt.

Aga mis on Postimees TV puhul oluline, on see, et igapäevaselt näitame ka uudisväärtuslikku materjali, mis ei ole formaadi saated. Aga kui kuskil midagi juhtub, keegi midagi ütleb, kusagil on oluline pressikonverents, siis ka seda me kanname ju alati üle.

Milliseid võimalusi annab veebi TVs saadete tegemine võrreldes tavapärase televisiooniga?



Meie eesmärk on teha neid saateid täpselt sama kvaliteediga, nagu nad oleksid tele-eetris. Me ei anna kvaliteedis järgi. Ei visuaalses kvaliteedis ega sisuliselt. See on meie eesmärk ja me püüame seda järgida.

Veebi-TV puhul on selles mõttes natukene lihtsam, et saatekava ei ole kivisse raiutud nagu lineaarses televisioonis. Ehk kui saate pikkuseks on planeeritud näiteks 20 minutit, aga hoog on hirmsasti sees, siis võib teha ka 25 minutit. See on võib-olla üks eeliseid.

Teine eelis on see, et lineaarse televisiooni vaatajate arv küll niimoodi ei kukkunud nagu 10 aastat tagasi ennustati, aga ta ikkagi vaikselt väheneb. Ja neid, kes vaatavad saateid otse või järele erinevates nutiseadmetest või arvutist, tuleb vaikselt juurde. 15 aastat tagasi ei olnud inimestel nutitelefone. Täna on neid inimesi, kellel nutitelefone ei ole Euroopas, väga vähe.

Ma arvan, et 10 aasta pärast suhtlevad meie autod liikluses omavahel, nii et meie rooli taga istudes ei tea sellest mitte midagi. See on tulevik lihtsalt.

Kas Ainar Ruussaart ennast võib ka samuti näha mõnda saadet juhtimas?

Eile "Otse Postimehest", täna "Otse Postimehest".

Aga mõnda veel?

Esialgu mitte.

Eelmisel õppeaastal töötasite te Kohtla-Järve riigigümnaasiumis humanitaarainete õppetooli juhatajana. Millised mälestused teile seal veedetud ajast jäid ja miks te seal ebam ei õpeta?

Ainult soojad. Ainult soojad. Mulle väga meeldis õpetada. See oli minu elu, minu karjääri helgemaid aastaid. Õpilased jäid minuga rahule, vähemalt nii näitas tagasiside. Ma tundsin, et ma hingelt võiksin olla õpetaja.

Aga midagi ei ole teha, meil oli Hendrik Aguriga kokkulepe, et teeme selle aasta ära ja vaatame, mis siis saab. Aga Tallinnast laste ja ja perekonna kõrvalt sõita Kohtla-Järvele oli natukene liiga suur elumuutus ja kurnav. See oli peamine põhjus.



Mida võiks soovitada näiteks Indrek Tarandile, kes samuti proovib kätt nüüd Nõva põhikoolis õpetajana?

Õpetajale tuleb soovitada ainult ühte asja. Kõik, kes õpetavad mingisuguseid humanitaarvaldkonna aineid - mina õpetasin ühiskonnaõpetust, ajalugu, meediat - õpilastele tuleb rääkida huvitavaid lugusid elust enesest, siis neil silmad säravad. Reaalaineid muidugi nii anda ei ole võimalik, aga humanitaarainete endise õpsina võin ma küll öelda, et räägi lugusid, too näiteid, pane nad arutlema.

See toimib. See on minu peamine soovitus.