"Jah, see on kahjuks nii. Mina küll sõnastan seda nii, et üle jõu elamine kedagi rikkaks ei tee," rääkis Atonen Raadio 2-e päevakajalisele saatele "R2 Magnet".

Kui eraisik saab teatud raha palgaks ja iga kuu natuke rohkem kulutab, siis see on Atoneni sõnul puhas põrgu tee.

"Tavaliselt eraisiku puhul algab see sellest, et hakatakse võtma tarbimislaene. Kurdetakse, et tarbimislaenud on väga kallid, aga tegelikult kõige õigem õpetus on see, et kallid inimesed, ärge võtkegi neid tarbimislaene. Ja sama asi käib riigi kohta," sõnas ta.

Atonen lisas, et kui riik hakkab oma kulutusi laenuga finantseerima, mis täna on peibutuseks väga odav, siis kes ütleb, et viie aasta pärast on laen sama odav.

"Siis tuleb seda refinantseerida ja siis tekib olukord, kus me hakkame maksma ka korralikke intresse. Ja ärge kunagi uskuge neid inimesi, kes ütlevad, et laene ei tule tagasi maksta. Laenud tuleb alati tagasi maksta."

Peale võlakoormuse kasvu saates tuli juttu ka kärpevõimalustest ning laenurahaga investeerimise mõttekusest.