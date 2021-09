Atonen: Reformierakond sarnaneb üha enam Keskerakonnaga

Ettevõtja ja Reformierakonna liige Meelis Atonen kritiseeris teravalt oma koduparteid, leides, et see muutub üha sarnasemaks Keskerakonnaga, millega koos praegu valitsuskoalitsioonis on.

"Mulle tundub, et selle koalitsiooni moodustamisega muutub Reformierakond üha sarnasemaks Keskerakonnaga," rääkis kunagine minister ja kolme riigikogu koosseisu liige Atonen ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Atonen tunnistas, et ei tea seda, kas koalitsioonis käivad teravad vaidlused kahe partei vahel, kuid see kompromiss, millega välja tullakse, ei ole tema sõnul midagi erilist ning erakonnad on ühte nägu.

Tema sõnul on Reformierakonnal visioon kadunud, kuid silmas tuleb pidada, et juba aasta pärast hakatakse valmistuma riigikogu valimisteks, mis toimuvad 2023. aasta kevadel.

"Ma küll ei kujuta ette, millega Reformierakond oma valijad tagasi toob?" tõdes ta oma erakonna langevat reitingut kommenteerides. Tema hinnangul võiks üheks uueks suureks algatuseks olla näiteks maksusüsteemi totaalne muutmine, kuid sellise ettepaneku koostamine võtaks aega ning palju tööd, mida aga praegu ei paista.

"Mina ei ole värsket alget tuvastanud," tõdes Atonen. Ta viitas olukorrale, kus üks reformierakondlasest minister tuleb välja mõne investeerimisalgatusega, siis teine minister tõmbab seda maha.

Atoneni hinnangul on tema erakonnas kadumas aktiivsus ja teotahe: "Et poliitikas edukas olla ja midagi ära teha, peab olema näljane."

Ta kritiseeris ka seda, et Reformierakonna liikmed ei toeta aktiivselt valitsuse tegevust ja otsuseid.

"Ma ei näe seda, et oma inimesed toetaksid valitsust. Võib-olla nad häbenevad? Võib-olla on erakonnal riigikogus liiga palju inimesi ja nad loodavad, et teised seda teevad," rääkis ta. "Teatud inimesed küll on aktiivsed, aga laial rindel erakond peale ei lähe."

Kuna Reformierakond on valitsuse juhtiv jõud, siis suurema osa kriitikast saavad nemad, rääkis Atonen. Aga Reformierakonna poliitikuid, kes neid otsuseid selgitaks ja kaitseks, näha ei ole. Ainult peaminister üksi võitleb, tõdes ta.

Atonen tõi ka näiteks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, milles on tema sõnul küll "toredad inimesed", aga erakonna reiting mingist tasemest kõrgemale ei tõuse. "Kui muganduda, siis liidripositsioonile ei tõuse," leidis ta.

Eraldi kriitikat pälvis Atonenilt reformierakondlasest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kes peaks Atoneni hinnangul Euroopa Liidus rohkem võitlema eelarvedistsipliini ja inflatsiooni pidurdamise eest.

"Kui mina oleksin rahandusminister, siis käiksin vähem Kroonikas esinemas ja püüaksin Euroopas neist teemadest rääkimas käia. Meie minister just peesitas selle valgel, et suutsime Euroopa Liidust [taasterahastust] miljardi tuua," rääkis Atonen, kes seadis kahtluse alla selle raha kasulikkuse.

Probleemiks poliitika professionaliseerumine

Atoneni hinnangul on Eesti üks probleeme poliitika professionaliseerumine, kus ühed ja samad inimesed jäävad oma kohtadele liiga kauaks.

"Olen katkise plaadimängijana korranud, et kui oled 20 aastat poliitikas, siis ju jooksed kinni. Poliitika professionaliseerumine on meie suur probleem. Rutiin tapab uued ideed ja initsiatiivi," rääkis ta.

Atoneni sõnul tekkis 2007. aastal poliitikasse põlvkond, kes valimiste võitmiseks rääkisid raha jagamisest ja andsid ainult lubadusi, ehkki tema ise ja Jürgen Ligi olid selle suuna vastu. "Paljud tegelesid uute peibutuste väljamõtlemisega," tõdes ta.

Osalt on sarnane probleem ka riigiametites, kus ametnikud jäävad oma kohtadele väga pikaks ajaks. Ka nemad võiksid vähemalt eri valdkondade vahel liikuda, et saada laiem pilt, teistsuguse kogemuse ning muuta oma vaatenurka, leidis ta.

Tallinnas väga imelik kampaania

Küsimusele, kas Keskerakond kaotab seekordsetel kohalikel valimistel Tallinnas ainuvõimu, vastas Atonen, et ei usu seda.

"Vaadates erakondade kampaaniaid, siis teised erakonnad teevad kõik selleks, et Keskerakond ei kaotaks ja samas Keskerakond ise teeb, et kaotaks," rääkis ta. "Minu meelest teevad kõik väga imelikku kampaaniat, jooksevad lati alt läbi," lisas ta.

Atoneni hinnangul on Reformierakonna kampaania olnud "natuke üleolev", Isamaa on olnud küll natuke aktiivsem, aga "ka mitte midagi erilist".

"Minu arvates on Keskerakonnal endiselt šansid saada Tallinnas 50 protsenti," ütles ta.

Põhjalikumalt kritiseeris Atonen ka Reformierakonna tegevust Tallinnas: "Tallinna reformarid – andke mulle andeks, aga ma ausalt ei leidnud põhjust, miks ma peaks selle nimekirja poolt hääletama. Kas tõesti virtuaalne talong peibutab? Mind küll mitte!" rääkis Atonen viidates erakonna ühele valimislubadusele. "Võib-olla on see vaimuvaesus."

Mure inflatsiooni pärast

Atonen rääkis ka sellest, et hoolimata Eesti majanduse kiirest taastumisest ning heaolu kasvust paneb teda muretsema inflatsiooni võimalik kasv, millele annab hoogu eurotsooni rahatrükk.

"See aeg, kui sa ei tea, mis on raha väärtus homme – seda kardan kõige rohkem. Seda peaks meie rahandusminister Euroopas kordama ja rääkima, sest see risk," leidis ta.

Ta tõi ka esile Eesti Panga presidendi hiljutise kommentaari, et hüperinflatsiooni ei tule. "Miks ta üldse sellist asja peab ütlema!?" küsis Atonen.

Selle valguses rääkis Atonen, et kui ta varem mõtles, et pensionile lähenedes saab hakata elama rantjeena, siis praegu näeb, et see unistus ei täitu.

Pikamaajooksu harrastanud Atonen tõi näiteks olukorra maratonijooksus, kus enne seda, kui kõik lörri läheb – ja mis ei toimu finišis – on sul väga hea olla. "Ma kardan just seda," märkis ta.

Atonen on alates 1994. aastast Reformierakonna liige. Ta oli aastatel 1994–1996 Valga linnapea, oli riigikogu IX, X ja XI koosseisu liige. Atonen oli majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi valitsuses aastatel 2003–2004. Ta astus ametist tagasi 9. septembril 2004, sest tegi enda sõnul vea parvlaevaliikluse korraldamise ülesande andmisega Tallinna Sadamale.