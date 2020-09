Pompeo väljendas sügavat muret Türgi tegevuse üle Vahemere idaosas

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et on sügavalt mures Türgi tegevuse pärast Vahemere idaosas ning kutsus Ankarat peatama piirkonnas pingeid tõstvaid samme. Samas väljendas ta muret Vene sõjalaevade sisenemise pärast Küprose sadamatesse.

"Me oleme sügavalt mures Türgi jätkuvate operatsioonide pärast loodusvarade uuringutel piirkonnas, kus Kreeka ja Küpros on kehtestanud oma jurisdiktsiooni Ida-Vahemerel," ütles Pompeo Nikosias pärast kohtumist Küprose presidendi Nikos Anastasiadese ja välisminister Nikos Christodoulidesega.

"Suurenenud sõjalised pinged ei aita kedagi peale vaenlaste, kes tahaksid näha atlandiülese ühtsuse lõhenemist," sõnas ta.

Ankara on tülis Kreeka ja Küprosega regiooni nafta- ja gaasivarude ning merepiiride üle. Türgi on saatnud piirkonda kaks uurimislaeva, mis on põhjustanad Küprose ja Kreeka tugeva kriitika, kuna need peavad seda endale kuuluvaks majandustsooniks.

Türgi väitel on tal õiguslik alus piirkonnas uurimisöid teha, kuna Kreeka ja Türgi ei ole omavahel seal majandustsoone ära jaganud. Samas on Türgi seadnud kahtluse alla igasugused Küprose taotused, millega tal puuduvad diplomaatilised suhted.

Vahemere idaosas asuv Küpros jagati pooleks pärast Türgi vägede invasiooni sinna 1974. aasta, pärast saare kreeklastest võimude algatatud sõjaväelist riigipööret. Saare rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus esindab Euroopa Liidus tervet saart, ehkki tal ei ole kontrolli saare põhjapoolse osas üle, mille tegutseb Küprose türklaste vabariik, mida tunnustab ainult Ankara.

Septembri alguses teatas USA, et lõpetab 33 aastat kestnud embargo Küprosele mittesurmava kaitsetehnika tarnimiseks ja süvendab oma julgeolekukoostööd Nikosiaga, vallandades Türgi vihase reaktsiooni.

Pompeo kohtus Küprose ametnikega pärast visiiti Dohasse, kus ta juhatas sisse kõnelused Afganistani valitsuse ja islamiliikumise Taliban vahel.

"Regiooni riigid peavad lahendama erimeelsused, sealjuures julgeoleku ja energiaressursside ning mereküsimuste vallas, diplomaatiliselt ja rahumeelselt," ütles USA välisminister.

Anastasiades tervitas USA "ranget hoiakut (Küprose) eksklusiivses majandustsoonis (EEZ) Türgi ebaseadusliku puurimistegevuse hukkamõistmisel".

"(Türgi) ebaseaduslik tegevus... peaks koheselt lõppema," sõnas Küprose president, kuid lisas, et Küpros on huvitatud vaidluste lahendamisest dialoogi abil.

Pompeo ütles aga visiidil, et Washington ei tunne ennast mugavalt ka Vene sõjalaevade saabumise tõttu Küprose sadamatesse.

"Me teame, et kõik Vene sõjalaevad, mis peatuvad Küprose sadamates, ei ole Süüria humanitaarmissioonidel ja me palume Küprosel ja presidendil meie muredega arvestada".

Nikosia on korduvalt öelnud, et võõrustab Vene sõjalaevu humanitaarkaalutlustel.

Pompeo ütles ka, et tõstatas vestluses Anastasiadesega Vene rahapesu teema saareriigis. Küpros on sellised väited korduvalt tagasi lükanud.

Türgi viib Euroopa Liidu sanktsiooniähvardusest hoolimata laupäevast esmaspäevani Küprose lähedal läbi mereväeõppused, mille raames on kavas lahinglaskmised. Türgi teatas reedel rahvusvahelise merehoiatussüsteemi NAVTEX kaudu laskeharjutustest Põhja-Küprose Sadrazamköy ranniku lähistel.