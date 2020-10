"Laeva äratoomine on järjekordseks sammuks pingete vähendamisel Vahemere idaosas ja me loodame sarnaseid samme ka tulevikus," ütles Euroopa Komisjoni esindaja esmaspäeval. "See on tähtis signaal," lisas ta.

Euroopa Liidu liidrid kinnitasid reedel Brüsselis peetud Euroopa Ülemkogul Küprosele, et karistavad Türgit, kui see ei lõpeta nafta- ja gaasipuurimistöid vaidlusaluses Vahemere idaosa piirkonnas. Samas tõrjusid liidrid Küprose nõudmise koheselt Türgile sanktsioonid kehtestada.

Türgi tõi ühe oma uurimislaeva - Oruc Reis - vaidlusalusest piirkonnast ära juba augusti keskel, kui pinged Küprose ja Kreekaga olid haripunktis.

Samas on regioonis, Küprose rannikust kagus, jätkuvalt Türgi seismoloogia uurimislaev Barbaros Hayrettin Pasa, mille missiooni pikendati seal 18. oktoobrini.