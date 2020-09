Pompeo visiidis nähakse märke USA kannatuse katkemisest Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani Lääne-vastase retoorikaga ning eriti tema otsusega osta vaatamata Ühendriikide ja kogu NATO teravale vastuseisule Vene õhutõrjekomplekse, tõdeb külaskäigust teatanud ajaleht The Times.

"See, kas Washington saab kõik oma relvastuse, sealhulgas tuumarelvad, Incirliki baasist ära viia, on ebaselge. Aga juba paljas fakt, et Pompeo tuleb siia, et rõhutada USA sõnumit aktiivsest alternatiivide otsimisest, peaks Erdogani valusalt torkama," ütles Kreeka kaitseanalüütik Athanasios Drougos The Times' ile.

Incirliki baas, mis rajati Türgi lõunaossa Süüria lähistele külma sõja kõrghetkel, on kaua olnud oluline USA strateegiliste huvide edendamisel Lähis-Idas. Viimasel ajal on seda kasutatud õhurünnakute korraldamiseks Süürias ja Iraagis tegutsevate islamiäärmuslaste rühmituse IS üksuste vastu.

USA Senati väliskomisjoni Euroopa alamkomisjoni juht Ron Johnson ütles septembris, et Ühendriigid kaaluvad Incirliki baasile alternatiivina Kreeta saare loodeosas Souda lahe ääres asuvat mereväebaasi laiendamist, mida Pompeo peaks teisipäeval ka külastama.

Tegemist oleks USA välisministri teise visiidiga regiooni viimase kahe nädala jooksul - septembri keskel, kui Türgi pinged Kreeka ja Küprosega sealsete maavarade uurimise pärast olid haripunktis, külastas ta Küprost.

"USA huvi ja kohalolek regioonis on väga tähtis. Kuid lisades siia veel ka Venemaa ja Hiina püüdlused suurendada oma mõju Vahemere idaosas ning Türgi mõju kasvu Liibüas ja puurimistegevust regioonis, on Pompeo külaskäigu ajastus ülioluline," ütles Kreeka analüütik. "USA mereväebaas Souda lahe ääres saaks nüüd veel suurema ja strateegilisema tähenduse," lisas Drougos.

NATO liitlaste, kuid samas ajalooliste vastaste Kreeka ja Türgi suhted on viimastel nädalatel järsult halvenenud, kui Ankara saatis oma uurimislaeva Kreeta saare lähistele seal võimalikke nafta- ja gaasimaardlaid uurima. Pompeo külaskäik piirkonda sundis Türgit tagasi tõmbuma ja oma uurimislaeva sealt ära viima ning Kreekat nõustuma kõnelustega järgmisel kuul.

Võimalike läbirääkimiste sisu ei ole veel teada, kuid Kreeka on rõhutanud, et nõustub rääkima üksnes merealade teemal. "Võimalused läbimurdeks on väikesed, kuid vähemalt on pinged praeguseks maha võetud," ütles Drougos.

Pompeo külastab ka Kreeka põhjaosa linna Thessalonikit, et allkirjastada kahepoolne tehnoloogia-alane kokkulepe energiafirmadega, mis otsivad võimalusi Balkanil suurte taristuprojektide käivitamiseks.