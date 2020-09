Pompeo hoiatas Itaaliat Hiina majandusliku mõju eest

"Meil oli välisministriga pikk vestlus Ühendriikide murest selle üle, et Hiina Kommunistlik Partei püüab suurendada oma majanduslikku kohalolekut Itaalias enda strateegiliste eesmärkide elluviimiseks," ütles Pomepo pärast kohtumist oma Itaalia koleegi Luigi Di Maioga.

Ameerika Ühendriigid on Itaaliat, kus asub ka mitu USA sõjaväebaasi, korduvalt kutsunud hoiduma sidemete süvendamisest Hiinaga. Teema on saanud veelgi suurema tähenduse ajal, kui Itaalia kõrvuti teiste riikidega valmistub käivitama viienda põlvkonna (5G) sidevõrke, mille juures üks peamisi tehnoloogia pakkujaid on Hiina ettevõtte Huawei. USA on aga oma liitlasi kutsunud Huawei tehnoloogia kasutamisest hoiduma, kuna kardab, et ettevõte võib teha koostööd Hiina valitsuse ja luurega.

"Ühendriigid kutsuvad Itaalia valitsust kaaluma põhjalikult riske oma riiklikule julgeolekule ja kodanike privaatsusele, mida Hiina komparteiga seotud firmad võivad endast kujutada," ütles Pompeo.

Di Maio sõnul on Itaalia täielikult pühendunud oma liitlastele Läänes ja mõistab ka USA seisukohti.

"5G teema osas ütlesin riigiskretär Popmepole, et me oleme oma liitlase USA muredest täiesti teadlikud ja mõistame vastutust, mida iga riik kannab julgeolekuküsimustes," ütles Itaalia välisminister.

Itaalia põhjustas möödunud aastal Washingtonis pahameelt, kui esimese Lääne suurriigina ühines Hiina rahvusvahelise Uue Siiditee taristuprojektiga (inglise keeles Belt and Road, eesti keeles Vöö ja Tee). Sen on projekt Itaaliale küll vähe kasu toonud.