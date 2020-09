Haavata said 31-aastane naispolitseinik ja tema 24-aastane meeskolleeg.

Mõlemad toimetati haiglasse.

Hiljem üritasid haigla juurde kogunenud politseivastased meeleavaldajad erakorralise meditsiini osakonna sissepääsu blokeerida ning soovisid haavatud politseinikele surma.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.