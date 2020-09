Tallinn jätab valgusfestivali ära

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et eelmisel aastal osales festivalil umbes 20 000 pealtvaatajat ning sellise rahvahulga puhul ei suudeta tagada inimeste ohutut hajutamist.

Klandorfi sõnul ei ole mõeldav, et linna töötajad hakkaksid tänaval inimeste tervislikku seisundit hindama või temperatuuri mõõtma.

"Kahjuks ei saa me garanteerida, et valgusvaatemängu tuleksid parki nautima ainult terved inimesed. Seetõttu otsustasime raske südamega Kadrioru pargi ühe tähtsündmuse tänavu ära jätta, kuid loodame, et järgmisel aastal on koroona vaibunud ja saame kavandatud ilu siiski linlaste ette tuua," ütles Klandorf.

Linnavalitsus ei ole praeguseks ära jätnud kõiki linna korraldatud avalikke üritusi, vaid hindab ürituste toimumise või ärajätmise üle selle põhjal, kas nende korraldamisel on võimalik tagada ohutut vahemaad inimeste vahel, kas on tagatud, et üritused oleksid inimeste jaoks kontaktivabad ning kas ürituse toimumine tõstab inimeste hulka ühistranspordis.

Valgusfestivali korraldaja ütles pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et tema hinnangul on pealtvaatajaid tänavu vähem ning nakatumisohu vähendamiseks on seekord festival mõeldud jalutuskäiguna.

"Oleme ära jätnud suuremad kontserdid pargis, et vältida suuremaid rahvakogunemisi. Paigutame installatsioonid hästi hajusalt, et inimesed saaksid olla pidevas liikumises, ei peaks seisma ühe koha peal pikema aja vältel. Ilutulestiku oleme viinud Ingliranda, Russalka lähedale päris suurele rannaalale," selgitas festivali kunstiline juht Kristiina Kirsel. Tema sõnul oleks festivalialal olnud desojaamad ja suuremaid seltskondi hajutatud.

Tallinnas ja Harjumaal on terviseameti andmete põhjal esmaspäevaks 178 Covid-19 nakatumisjuhtumit, valdav enamus neist pealinnas. Tallinna koolid rakendavad ennetusmeetmeid kasvava koroonaohu tõkestamiseks, esmaspäevast kasutatakse hajutamise printsiipi ja vajaduspõhiselt osalist distantsõpet.