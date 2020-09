Tallinna valgusfestival viiruse tõttu ära ei jää

Kuigi viimastel päevadel on palju uusi nakatumisi olnud just Tallinnas, algab järgmisel nädalal pealinnas festival Valgus Kõnnib. Korraldajad festivali ära jätta ei kavatse ning lubavad maandada nakatumisriske.

Kadriorus algav ja Tallinna vanalinnas jätkuv festival on alati kokku meelitanud tuhandeid inimesi. Korraldajad arvavad, et tänavu on osalejaid vähem ning nakatumisohu vähendamiseks on seekord festival mõeldud jalutuskäiguna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oleme ära jätnud suuremad kontserdid pargis, et vältida suuremaid rahvakogunemisi. Paigutame installatsioonid hästi hajusalt, et inimesed saaksid olla pidevas liikumises, ei peaks seisma ühe koha peal pikema aja vältel. Ilutulestiku oleme viinud Ingliranda, Russalka lähedale päris suurele rannaalale," selgitas festivali kunstiline juht Kristiina Kirsel.

Tema sõnul on festivalialal desojaamad ja suuremaid seltskondi hajutatakse.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles, et kuigi õues toimuval üritusel ei levi viirus nii intensiivselt kui siseruumis, ei tähenda see, et õueüritustel võib end vabalt tunda.

"Ürituse korraldaja võib anda endast päris maksimumi kohati, aga kui sinna tuleb haige inimene kohale, siis viiruse levik võib hoolimata nendest pingutustest muidugi tuult tiibadesse saada. /.../ Kehatemperatuuri mõõtmisega on ka lood niimoodi, et inimesel ei pruugi tegelikkuses palavikku olla, sest viirus kandub edasi, nagu me täna juba teame, ilma sümptomiteta," kommenteeris Saar.

Nädala eest toimunud Rally Estonial oli publikul kohustus kanda maski. Valgus Kõnnib festivali korraldajad soovitavad osalejatel maski kanda.

"Kõikide tervise ja heaolu nimel järgiksime terviseameti juhiseid ja maski kandmine on soovituslik kindlasti ja me ise oma meeskonnaga püüame olla eeskujuks," ütles Kirsel.

Simmo Saare sõnul tegid Rally Estonia korraldajad terviseametiga tihedat koostööd. Maski kandmine on tema sõnul meede, mida alati võib ühe võimalusena kaaluda.

"See on see koht, kus võiks kõikidele ürituste korraldajatele südamele panna, et kui nad ikkagi mõtlevad midagi inimeste heaks ja rõõmuks korraldada, siis tuleb kindlasti veenduda selles, et nende korraldatav üritus oleks nakkusohutu," ütles Saar.