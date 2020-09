Vabadussõjas osalenud hiidlaste monument läheks maksma ligi pool miljonit

Arhitekt Sander Paljaku loodud projekti järgi on tegemist spiraalselt lahtirulluva metallist skulptuuriga, mida ümbritsevad maakivid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mälestusmärk on kavas püstitada Pühalepa kiriku esisele alale.

Raha loodab selts leida nii eraannetajate, riigi kui ka omavalitsuse käest.

Hiiumaa on seni ainus Eesti maakond, kus pole Vabadussõja mälestusmärki.

Soov on jäädvustada kõik sõjas osalenud hiidlased.

"Üks pool on kunstiline külg, mis igal mälestusmärgil on oluline, eriline. Selle puhul on erilisus seotud veel sellega, et me plaanime mälestusmärgi peale panna lisaks langenutele ka kõik osalejad. Tänane number, mida me teame, on 1202. See on värske seis, aga ilmselt see muutub natukene, aga mitte suurusjärkude võrra," selgitas Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi esimees Dan Lukas.