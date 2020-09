Möödunud suvel seisis 5000 patsienti korraga silmitsi olukorraga, kus nad pidid kas leppima olukorraga, et nende perearst ei võta enam vastu Nõmmel või otsima omale uue perearsti. Nimelt otsustas neli Tallinna munitsipaalperearstikeskuses töötavat ja seni Nõmmel patsiente vastu võtnud perearsti kolida oma praksised ära Lasnamäe linnaosas asuvasse Ülemiste City'sse.

Analoogne olukord kordus mullu sügisel, kui mitmed Mustamäel patsiente teenindanud perearstid lõid uue ettevõtte ja kolisid oma praksise samuti Lasnamäele. Taas seisid inimesed silmitsi olukorraga, kus tulnuks kas hakata Lasnamäele arsti juurde käia või otsida uus perearst koduses linnaosas.

Nii Nõmmel kui Mustamäel elab palju eakaid inimesi, kellest paljudel puudub auto, nii tuleks Lasnamäele arstile saamiseks kolistada sinna mitme bussiga.

Ka teoreetiliselt lihtsalt kõlav võimalus omale linnaossa uus perearst välja vaadata pole praktikas nii kerge: mõlemas linnaosas on enamike nende piirkondade perearstide nimistud juba täis, mistõttu on arstivahetus õnnestunud vähestel.

Perearsti vahetada sooviv inimene saab otsida arste, kelle nimistus veel ruumi on, terviseameti kodulehelt. Mustamäe linnaosas tegutseb selle järgi kolm perearsti, kelle nimistute peale on kokku 558 vaba kohta. Nõmmel on seis veelgi ahtam: seal tegutseb vaid üks perearst, kelle nimistusse mahuks veel 166 patsienti.

Mustamäe perearstide kolimisest tõukunud murega saatis linnaosavanem Lauri Laats hiljuti kirja sotsiaalminister Tanel Kiigele, ettepanekuga kuulutada Mustamäel välja konkurss just seda linnaosa teenindava perearsti nimistu loomiseks. Üksiti tegi ta ettepaneku minna Tallinna perearstinduses üle senise ülelinnalise piirkonna pealt linnaosa põhisele korraldusele.

See polnud Laatsil esimene kord teemat tõstatada - esimest korda võttis ta probleemi üles aasta varem, ent siis jäi see tähelepanuta.

Uuest seadusest lohtu ei ole

Sotsiaalministeeriumist on neil päevil välja minemas mh perearstide töökorraldust juhtiva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse uus eelnõu.

Ministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütleb, et praeguse plaani järgi näeb seadus edaspidi ette, et perearstile tekib tegevuskoha muutmisel kohustus teavitada sellest kuus kuud ette. See peaks ministeeriumi hinnangul andma piisavalt aega, et inimene jõuaks omale soovi korral uue perearsti otsida.

"See ei takista tal ära kolimast," möönab Paluste, lisades, et Tallinn jääb ka uues eelnõus üheks piirkonnaks.

"Koostöös kõigi osapooltega oleme piikalt arutanud, milline mõistlik teeninduspiirkonna suurus on," ütleb Paluste, selgitades, et kokkuleppeliselt jääb ikkagi kohalik omavalitsus üheks teeninduspiirkonnaks.

"See parandab inimeste võimalusi saada perearsti nimistusse," leiab Paluste. "Kui eelnõu läheb kooskõlastusringile, on kõigil osapooltel võimalik teha oma ettepanekud, sealhulgas kohalike omavalitsuste juhtidel. Kaalume need kõik läbi."

Paluste räägib, et eelnõu koostades kaasati kõiki huvitatud osapooli, arvesse võeti kõiki arvamusi. Ent tulemus jäi selliseks.

"Püüame leida mingisuguse kompromissi, mis sõnastusena kõiki osapooli rahuldaks," põhjendab Paluste.

Ta räägib, et varasemast on kujunenud palju teeninduspiirkondi, mis on määratletud kohati lausa vaid ühe suure maja põhiselt. Enam selliseid perearstinimistuid ei looda, uued on kõik terve kohaliku omavalitsuse ulatuses loodud.

"Perearst võib vabalt isegi naabermaja inimese võtmisest keelduda, sest ta elab teises majas," tobo Paluste näiteks. "Seadus ütleb, mis on perearsti teeninduspiirkond ja seob selle kohustusega teha näiteks koduvisiite."

Asjaolu, et tegelikkuses teeb koduvisiite vaid kaks protsenti perearstidest ministeeriumit ei morjenda.

"Teeb palju teeb [koduvisiite], aga seadus sellise põhimõtte sätestab. Teeninduspiirkonnal on oma tähendus, inimese vabal valikul jälle natuke teine tähendus; püüame kompromisse leida," ütleb Paluste.

Kui palju Tallinnas selliseid perearste on, kes teenindavad vaid üht maja, ta öelda ei oska.

Vastuse jääb võlgu ka terviseamet, kelle otsingusüsteem ei võimalda niimoodi teenusepakkujaid välja filtreerida. Selleks peaks kõik perearstinimistud käsitsi läbi lappama.

Küll aga on Tallinna peale 155 perearsti, kelle nimistu koosneb mitmetest täpselt loetletud aadressidest. Nii võib piirkond moodustuda näiteks 20 Mustamäe või Kristiine linnaosa majatäiest.

Terviseamet ei ole Mustamäele uue perearsti leidmiseks konkurssi seni välja kuulutanud.

"Terviseamet lähtub uue nimistu moodustamiseks konkursi väljakuulutamisel elanike juurdekasvust piirkonnas ning nimistute täituvusest. Terviseametil on valmisolek kuulutada välja konkurss uue nimistu moodustamiseks," ütleb terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar.

Saare hinnangul tuleb iga kolimisjuhtumit vaadelda eraldi ja teatud juhtudel võib see olla põhjendatud.

"Kui perearst soovib oma vastuvõtukoha ruume laiendada või võtta rohkem tööle pereõdesid, on loomulik, et otsitakse paremaid ja suuremaid ruume. Seega teatud juhtudel on kolimine vajalik," leiab Saar. "Loomulikult on varajane teavitus oluline, et patsientidel oleks võimalik valida soovi korral uus perearst."

Saar lisab, et nimistu konkurssi välja kuulutades on terviseamet pannud Tallinna puhul viimasel ajal ka eelistuse, millises linnaosas peaks perearsti vastuvõtukoht asuma.