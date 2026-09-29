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Saare vallavolinikud: hääletustulemused peaksid olema paremini nähtavad

Eesti
Foto: Margus Muld/ERR
Eesti

Saaremaa vallavolikogu avalikud hääletused on viimase aasta jooksul pärast uue tarkvara süsteemi kasutuselevõttu olnud poolsalajased. Nimelt ei ole võimalik istungit volikogu saalis või üle veebi jälgides tuvastada, kuidas üks või teine saadik hääletas.

Enam kui aasta tagasi ühelt Saaremaa vallavolikogu häälestusprotsessilt võetud ekraanipildilt on näha, kuidas üks või teine saadik oma meelsust antud küsimuses väljendas.

Saaremaa vallavolikogu viimaselt istungilt võetud kaader näitab aga ainult hääli summeeritult. Sama ekraanipilt jõuab ka istungit veebis jälgijateni. Selline erinevus tekkis pärast seda, kui volikogus mindi üle varasemalt VOLISe süsteemilt Ektaco tarkvaralahendusele.

"Mina ausalt öeldes ei tea, kus täpselt seda näeb, kuidas keegi hääletanud on," ütles Saaremaa vallavolikogu liige, valimisliidu "Terve Saaremaa" liige Liis Lepik.

Isamaasse kuuluv Mart Maastik ütles, et süsteemis on õige koht olemas, aga seda on raske leida. "See on see probleem," ütles ta.

Ja selleks et seda kohta leida tuleks istungi jälgijal minna Youtube´i keskkonnast teise, volikogu sisemisse veebikeskkonda.

"Ja kui volinikud on oma otsuses seisukoha võtnud ja hääletanud, siis ühe kliki kaugusel on see, et ma näen ära, kuidas keegi on hääletanud," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Koit Voojärv (RE).

Aga inimestel, kes on volikogu saalis ja Youtube´is jälgivad, seda pilti ei ole.

Saab öelda et tegemist on järjekordselt pisut JOKK-süsteemiga ka riigi vaatest.

"Kui omavalitsus on ehitanud sellise infosüsteemi, kus koheselt on kuvatud, et nimeliselt isik, mille poolt hääletas , siis on väga hästi. Aga me ei saa öelda, et kuidagi seaduse nõudega oleks vastuolus ka selline olukord, mis on see praegune Saaremaa kasutatav infosüsteem," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi õigusnõunik Olivia Taluste.

Saaremaa vallavolikogu liikmed nii opositsioonist kui ka koalitsioonist on seda meelt, et neil pole oma valijate eest varjata midagi ja personaalsed hääletustulemused peaksid olema lihtsamalt nähtavad.

"Minu arvates ei ole see hea, kui see ei ole hästi näha. Ütleme, et seal tegelikult võiks olla paremini ekraanil näha, et kõik pealtvaatajad ja ise ka vaatad, et sa näeksid , kuidas hääletus on läinud," ütles Mart Maastik.

"Seadus ütleb, et hääletamine volikogus on avalik. Minu meelest ka see, et me näeme kuidas konkreetne volinik hääletab, on tegelikult oluline," ütles Liis Lepik.

Volikogu esimehe sõnul platvorm, mida vald kasutab, avalikult hääletamise nägemist automaatselt ei võimalda. "Ja see eeldaks seda, et tuleks hakata arendama üht või teist platvormi. Ja arendused teadupärast on seotud ka hinnaga," ütles Koit Voojärv.

Sellise arenduse hind võiks erinevatel hinnangutel maksta suurusjärgus mõned tuhanded eurod.

"Kui see on saadikute tahe, siis ei ole volikogu esimehel siin midagi öelda, las saadikud väljendavad oma tahet," lisas Voojärv.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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