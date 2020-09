Euroopa Komisjoni president peab iga aasta septembris Euroopa Parlamendi ees aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. Tänavune kõne on president Ursula von der Leyenile esimene. Ta keskendub oma sõnavõtus sellele, kuidas Euroopa Liit on Covid-19 kriisi ja selle mõjude leevendamisega hakkama saanud, mida on suudetud ära teha komisjoni prioriteetide elluviimisel ja millised on järgmiste aastate täpsemad plaanid.

Otseülekanne eesti keeles

Otseülekanne originaalkeeles